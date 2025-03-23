Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan açıklamada, sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olduğu belirtildi.

YSK'nın herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmadığı vurgulandı.

Söz konusu paylaşım ve asılsız haberlerle ilgili yasal sürecin başlatılacağı bildirildi.

Hatırlanacağı gibi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iki gün önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili operasyonunun yanı sıra, bir hazırlığın da CHP'nin kurultayını iptal edilerek kayyum atamaya yönelik hazırlığın önüne geçmek için olağanüstü kurultay resti çekmiş ve partilileri 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya davet etmişti.