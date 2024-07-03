Alınan bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi.

Gölbaşı Caddesi üzerinde Ahmet D., idaresindeki 02 ADJ 724 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazayı motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Sağlık görevlileri tarafından Ahmet D., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA