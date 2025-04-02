MHP Lideri: “Her Parti Türkiye Partisi Olmak Zorundadır”

Devlet Bahçeli, terörle mücadelenin yalnızca dağda silahla değil, şehirlerde ayrımcı söylemlerle, vandallıkla ve toplumsal huzursuzlukla da mücadele etmeyi gerektirdiğini belirtti. Bu çerçevede, Türkiye’nin birliğini önceleyen 14 maddelik bir siyasi duruş önerdi.

İşte Bahçeli’nin 14 Maddelik “Türkiye Partisi” Reçetesi:

Türk Devletinin Kuruluş İlkelerine Bağlılık:

Cumhuriyet'in temel niteliklerine ve kurucu değerlerine bağlılık esastır.

Hukuk Düzenine Uygun Hareket Etme:

Hukuk devleti ilkesi gözetilmeli, anayasal sınırlar içinde siyaset yapılmalıdır.

Ortak Tarih ve Kültüre Vurgu:

Toplumu bir arada tutan tarihsel ve kültürel değerler sahiplenilmelidir.

Vatandaş Odaklılık:

Politikalar, vatandaşın refahı ve beklentileri doğrultusunda şekillenmelidir.

Toplumsal Sorunlara Odaklanma:

Siyasi gündem, bölgesel veya kimlik temelli değil, tüm Türkiye’nin sorunlarına odaklı olmalıdır.

Milli Birliği İçselleştirme:

Milli birlik ve beraberlik tüm siyasi tutumların temelinde yer almalıdır.

Terörü Lanetleme:

Her türlü terör eylemi açık şekilde reddedilmeli, teröre karşı net tutum sergilenmelidir.

Milli Hedeflere Göre Hareket Etme:

Türkiye’nin uzun vadeli milli çıkarları doğrultusunda hareket edilmelidir.

Kalkınma Odaklı Siyaset:

Ekonomik kalkınma ve toplumsal refah için ortak çaba gereklidir.

Ayrıştırıcı Dilden Uzak Durma:

Toplumu bölen, kutuplaştırıcı dil kesinlikle kullanılmamalıdır.

Hukuk Normlarına Uygun Söylem:

Anayasa ve yasalar çerçevesinde sorumlu siyaset ve söylem geliştirilmelidir.

Terör Örgütlerini Meşrulaştırmama:

PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör yapılarının meşrulaştırılmasına izin verilmemelidir.

Kapsayıcı Türk Vatandaşlığı:

Kimlik siyasetinden uzak, kapsayıcı bir vatandaşlık anlayışı benimsenmelidir.

Güçlü Türkiye İçin Çaba Sarfetme:

Türkiye’nin birliğini ve bekasını koruyacak politikalar üretilmelidir.

“Önce Ülkem ve Milletim” Vurgusu

Bahçeli, açıklamasını “Önce ülkem ve milletim” ifadesiyle özetlerken, bu 14 maddenin yalnızca MHP’nin değil, tüm siyasi partilerin yol haritası olması gerektiğini savundu. Türkiye'nin barışı, istikrarı ve demokratik düzeni için bu ilkelerin hayata geçirilmesinin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Kaynak : PHA