İmamoğlu’nun Tutuklanmasının Ardından Yapılan Anketten Dikkat Çeken Sonuçlar Çıktı

Ankette katılımcılara “Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Kararsızlar Dağıtılmadan Önce: CHP Önde, Kararsızlar Çok Yüksek

Kararsızlar dağıtılmadan önce elde edilen sonuçlara göre:

CHP: %21,7

AK Parti: %19,8

DEM Parti: %6,0

MHP: %5,1

İYİ Parti: %3,5

Zafer Partisi: %2,8

Yeniden Refah Partisi: %2,6

TİP: %1,1

Anahtar Parti: %0,8

Diğer: %2,1

Kararsız/Oy kullanmam diyenler: %34,5

Bu sonuçlar, kararsız seçmenin oranının oldukça yüksek olduğunu ve seçimin sonucuna etkide belirleyici bir faktör olabileceğini ortaya koydu.

Kararsızlar Dağıtıldıktan Sonra: CHP Birinci Parti

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra elde edilen oy oranlarına göre:

CHP: %33,1

AK Parti: %30,2

DEM Parti: %9,2

MHP: %7,8

İYİ Parti: %5,3

Zafer Partisi: %4,3

Yeniden Refah Partisi: %4,0

TİP: %1,7

Anahtar Parti: %1,2

Diğer: %3,2

İmamoğlu Etkisi ve Boykot Dalgası

Anketin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması ve 23 Mart’ta tutuklanması sonrasında yapılan bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti. İmamoğlu’na destek gösterileri ve boykot çağrılarının seçmen davranışları üzerindeki etkisi, özellikle kararsız seçmenin CHP’ye yönelmesiyle kendini gösterdi.

CHP İlk Sırada, AK Parti Takipte

CHP’nin yüzde 33,1 ile birinci sıraya yerleştiği ankette, AK Parti yüzde 30,2 ile ikinci sırada kaldı. DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Zafer Partisi gibi partilerin sıralamadaki yerleri dikkat çekerken, küçük partilerin toplam oy oranı da dengeleri etkileyebilecek düzeyde seyrediyor.

Kaynak : PHA