Aziz Taştan’ın ailesi, dostları, sanatseverler ve öğretmenlerin katıldığı konser, duygu dolu anlara sahne oldu.

"Aziz Taştan'ın Anısına Adıyaman'da Buluşma"

Adıyaman’ın kültür elçilerinden biri olarak bilinen Aziz Taştan, sanat dünyasına ve eğitim camiasına yaptığı katkılarla tanınıyordu. Taştan’ın vefatının ardından, onun anısını yaşatmak ve mirasına sahip çıkmak amacıyla "Özgür Aziz Taştan Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği" tarafından organize edilen konserde, SIYA ŞEVÉ’nin performansı müzikseverler tarafından büyük ilgiyle izlendi.

"Duygu Dolu Anlar: Ailesi ve Dostları Yanındaydı"

Konser boyunca duygusal anlar yaşandı. Aziz Taştan’ın anne ve babasının da hazır bulunduğu etkinlikte, dostları ve sanatçı arkadaşları, Taştan’a olan özlemlerini ve sevgilerini şarkılarla dile getirdi. Gecenin açılışını yazar ve şair Murat Kayış yaparken, yaptığı konuşmada “6 Şubat depreminde kaybettiğimiz değerlerden biri de memleketimizin kültür elçisi Aziz Taştan’dı. Onu anılarıyla yaşatacağız,” sözleriyle izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

"Sanatla Aziz Taştan'ı Anmak"

Gecede sahneye çıkan ilk isim ressam ve müzisyen Ali Osman Yanak oldu. Yanak, Kürtçe ağıtlar ve türküler söyleyerek izleyenlere Taştan’a duyulan özlemi müziğiyle hissettirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde, eğitimci ve sanatçı Olgun Eren de sahne alarak, Aziz Taştan’ın sevilen şarkılarını seslendirdi. İzleyiciler, Taştan’ın şarkılarıyla hem duygusal hem de anlamlı bir anı yaşadılar.

"Aziz Taştan'ın Anısı Yaşatılacak"

"Özgür Aziz Taştan Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği" Başkanı Hasan Hüseyin Taştan, İstanbul'da tedavisi devam ettiği için geceye katılamzken, gönderdiği mesajda, Aziz Taştan’ın hem bir sanatçı hem de bir eğitimci olarak Adıyaman’a büyük katkılar sunduğunu ifade etti. Dernek olarak, Aziz Taştan’ın anısını sanatla yaşatmaya devam edeceklerini belirten Taştan, bu tür etkinliklerin de Taştan’ın bıraktığı kültürel mirasa sahip çıkma amacını taşıdığını vurguladı.

Kaynak : PHA