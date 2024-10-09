Mahalle sakinleri, kış mevsiminin yaklaşması, olası yağışlarla birlikte çöken alanın daha da büyümesi endişesini taşıdıklarını belirterek, bu durumun kendilerini korkuttuğunu ve yetkililerden acil çözüm beklediklerini kaydettiler.

"Heyelan Sonucu Kaldırım ve İstinat Duvarı Çöktü"

Olay, Karapınar Mahallesi'nde bir dere yatağı olduğu belirlenen bölgede meydana geldi. İstinat duvarının heyelan sonucu yıkılması, kaldırımın da çökmesine neden oldu. Bu durum, mahallede yaşayanlar arasında endişeye yol açarken, bölgedeki yaya trafiğini tehlikeye attı.

Mahalle Sakinleri Endişeli: “Daha Büyük Çökmeler Olabilir”

Karapınar Mahallesi sakinleri, mevcut çökme sorunlarının daha da büyüyebileceği ve ilerleyen süreçte daha ciddi heyelanların meydana gelebileceği endişesi taşıyor. Vatandaşlar, yaşanan bu olayın daha büyük tehlikelere yol açmaması için belediyeden acil müdahale talep ediyor.

Mahalle sakinleri, özellikle çocuklar ve engelliler için bu durumun risk oluşturduğunu belirterek, bölgenin güvenli hale getirilmesi için gerekli çalışmaların bir an önce başlatılmasını istiyor.

Kaynak : PHA