"Yokluk Ve Yoksulluk İktidarı"

AK Parti’nin, 23 yılda ülkeyi getirdiği noktanın yokluk ve yoksulluk olduğunun iddia eden Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Akıldışı ekonomi politikalarının bedelini halkın sırtına yüklemekten hiç rahatsız olmadılar. Sonuçta elde; Sosyal yardımlara muhtaç bırakılan bir halk ve sosyal yardımlarla övünen bir iktidar var. Küresel kriz, dış güçler safsatalarıyla geçen yılların sonunda, halk yoksullaşırken kendi ve yandaşları zenginleşen AKP’nin tek bir amacı var; o da iktidarının ömrünü uzatmak, Erdoğan’ı bir dönem daha seçtirebilmek…

"AKP Türkiyesi Sosyal Yardımlar Ülkesine Dönüştü"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ait 2024 Yılı Faaliyet Raporu’na da değinen Yücel, şunları söyledi:

“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ait 2024 Yılı Faaliyet Raporu, ülkedeki yoksulluğu tüm boyutlarıyla ortaya seriyor. Buna göre 2024 yılında 18 milyonun üzerinde vatandaşımız sosyal yardım aldı. Bu iktidar 4 milyondan fazla kişiyi gıda ve elektrik yardımına muhtaç hale getirdi. Bakanlık verilerine göre Türkiye genelinde her 7 haneden 1’i aşırı yoksul…Yaklaşık 3 milyon 600 bin hane, temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyor. Enflasyon ve işsizlikle birleşen gelir dağılımı adaletsizliği, yardımların etkisini de azaltıyor. AKP iktidarı, sosyal yardımlara muhtaç bir ülke yaratıp, sonra da yaptığı sosyal yardımlarla övünen bir iktidar olarak tarihe geçmiştir.”

"Geçim Sıkıntısı AKP Türkiyesi’nin Alın Yazısı"

AK Parti iktidarında geçim sıkıntısının alın yazısına dönüştüğünü ifade eden Yücel, “Bu iktidar yönetme tercihlerini halktan yana kullanmadı, sosyal yardımları bir lütuf gibi sundu ve hiç utanmadan bunlar üzerinden oy hesabı yaptı. Bu iktidar, emekliye bin liralık artışı reva gördü ve bayram ikramiyesi sadece 4 bin lira oldu. Anlaşılan bu bayram da yüzler gülmeyecek, bayram emekliyi teğet geçecek. AKP iktidarında geçim sıkıntısı alın yazısına dönüştü. Milyonlarca insan, asgari ücretle ve emekli maaşıyla hayatta kalmaya çalışıyor. Sokağın karnını doyuramayan saray, karın doyuran kent lokantalarına kast ediyor. Çünkü kent lokantaları karşısında, halkı sosyal yardımlara mecbur bırakan AKP anlayışı direnemiyor, direnemeyecek de… Yenileceksiniz! 40 liralık 4 kap yemeğe yenileceksiniz. Kent lokantası kuyruklarına yenileceksiniz! Belediyelerimizin halk odaklı hizmetlerine yenileceksiniz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kaynak : PHA