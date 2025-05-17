Adıyaman ‘Demirci Pazarı’nda demircilik mesleğini sürdüren bir usta, yaptığı açıklamada doğadan gelen ve “yakı” olarak bilinen geleneksel bir tedavi yöntemini tanıttı. Yerin altından çıkarılan ve binlerce yıl boyunca oluşmuş ağaç fosillerinden elde edilen bu madde, özellikle ağrılar, ezilmeler ve bel fıtığı gibi rahatsızlıklarda kullanılıyor.

“Bu Yakı Doğal, 4-5 Bin Yıllık Ağaç Fosilinden Elde Ediliyor”

Demirci ustası, “Buna yakı denir. Bazı ezilmelerde, bazı düşmelerde, ağrılarda kullanılır. Eczane yakısının bir çeşididir ama bu doğal. Yerden çıkan, 4-5 bin sene önceden kalan ağaç fosillerinden elde ediliyor” dedi.

Usta, bu yakının her ağaçtan elde edilemediğini, özel bir ağaç türünden oluşmuş fosillerin zamanla yer altında eriyerek bu hale geldiğini belirtti. “Zaman oluyor ki yarısı hâlâ ağaç olarak, yarısı ise erimiş şekilde çıkıyor. Biz bunları dövüyoruz, içerisine çeken dediğimiz bir tohum ekliyoruz. Ağaçta yetişir, içerisine katarız. Hepsi birbirine karışır. Tamamen doğal bir şeydir” ifadelerini kullandı.

“Bel Fıtığı Gibi Ağrılarda Etkili Oluyor”

Usta, bu yakının birçok rahatsızlıkta etkili olduğunu ve kullananlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını da sözlerine ekledi. “Çoğu kişi kötü yerlerde, bel fıtığında kullanıyor. Hep fayda gördüklerini söylüyorlar” dedi.

Geleneksel Bilginin İzinde

Yüzyıllar öncesinden kalan bu doğal tedavi yöntemi, bölgedeki zanaatkârların geleneksel bilgiye dayalı üretim anlayışını günümüzde de sürdürdüğünü gösteriyor. Kimyasal katkı içermeyen bu tür doğal karışımlar, alternatif tıp meraklılarının da ilgisini çekiyor.

Kaynak : PHA