“PKK'nın Kongresinden Müjde Bekleyen Bir Hükümet Var”

Ağıralioğlu, iktidarın terör örgütü PKK’nın silah bırakma açıklamasını memnuniyetle karşılama biçimini eleştirerek, “Vuranlara soruyorsunuz, ne yapalım diye. Vurulanlara da soracaksınız. Bugün müjde gelecek, yarın müjde... Koca hükümet, Kandil’in vereceği müjdeli haberlerin ulağı gibi davranıyor” sözleriyle tepki gösterdi.

Seçim dönemlerinde iktidarın terör örgütü ile bağlantılı aktörleri hedef alarak oy topladığını hatırlatan Ağıralioğlu, “Siz bu yetkiyi millete ‘PKK’nın kökünü kazıyacağız’ diye aldınız. Şimdi teröre umut hakkı tanıyacak yaklaşımlar içindesiniz. Bu yetkinin meşruiyeti kalmamıştır, bu nedenle referandum çağrısı yapıyorum” dedi.

“Türkiye’de Hainle Kahraman, Dostla Düşman Yer Değiştiriyor”

Siyasi ilkelerden sapıldığını ifade eden Ağıralioğlu, “İki yılda bir Türkiye’de hainle kahraman yer değiştiriyor. Dün düşman olanlar dost, dün dost olanlar düşman ilan ediliyor. Siyaset artık güven vermez hale geldi” şeklinde konuştu. Ortadoğu politikalarında da benzer zikzaklar izlendiğini kaydeden Ağıralioğlu, Netenyahu ile kurulan ilişkilerden ve güvenlik politikalarının çelişkilerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

“Kürtleri PKK’ya Teslim Etmedik, Netenyahu’ya da Ettirmeyeceğiz”

“PKK ile yapamadıklarını şimdi Netenyahu ile yapmaya çalışıyorlar” diyen Ağıralioğlu, Kuzey Suriye’deki otonom yapıların “İsrail’in güvenlik şemsiyesi” altında birer “terör devleti”ne dönüştürülmeye çalışıldığını savundu. Kürt halkını kardeş olarak gördüklerini belirten Ağıralioğlu, “Kürtleri PKK’ya kaptırmadık, şimdi Netenyahu’ya da ettirmeyeceğiz” dedi.

“Devletin Aklı Kaybediliyor, Meşruiyet Erozyonu Yaşanıyor”

Ağıralioğlu, çözüm süreci benzeri yaklaşımlarla yeniden aynı hatalara düşüldüğünü belirterek, “2013’te şehirleri kaybettiniz, şimdi devletin aklını kaybediyorsunuz” ifadelerini kullandı. Terör örgütünün elinde silah kalmadığı söylenmesine rağmen hâlâ taviz verilmesinin “meşruiyet kaybı” yarattığını ve bunun telafisinin ancak halktan yeniden onay alınarak sağlanabileceğini söyledi.

“Ortadoğu’ya Müdahalede Strateji Eksikliği Var”

Ortadoğu’daki gelişmeleri yorumlayan Ağıralioğlu, Türkiye’nin dış Kürtler meselesini ihmal ettiğini ve bu ihmalkârlığın Batılı güçler tarafından istismar edildiğini savundu. “Siz dış Türkler kadar dış Kürtler diye de bir mesuliyet taşıyordunuz. Bu eksiklik yüzünden, dış Kürtler başkasının Kürtleri oldu” dedi.

“Bu Millet Sizin Öğrenme Maliyetlerinizi Taşımaktan Yoruldu”

Siyasetin, halka hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Ağıralioğlu, “Bu millet sizin deneme tahtanız değil. Sizin tecrübe kazanacağınız alan değiliz. Artık haddinizi bileceksiniz” ifadeleriyle hükümete yüklendi.

“İktidar 25 Yıldır ‘Muhalefet Daha Kötü’ Stratejisiyle Ayakta”

İktidarın 25 yıldır muhalefetin zaafları üzerinden kendini ayakta tuttuğunu öne süren Ağıralioğlu, “Tayyip Bey her seçim döneminde iktidara yeni gelecekmiş gibi davranıyor. Her seçimde ‘bu CHP’ye oy verilmez’ diyor. Böylelikle hep kazanıyor. Ama artık bu tahterevalli bitmeli” değerlendirmesinde bulundu.

“İmamoğlu Davası ve Adalete Güven”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davaya da değinen Ağıralioğlu, “AK Parti seçmeninin bile bir kısmı ‘Cumhurbaşkanı adayı olursan başına bu gelir’ diyor. Bu korkunç bir şey. Adalet sistemine olan güven sarsılmış durumda. Bu davalar toplumsal birliği, ekonomiyi, itibarı güçlendirmiyorsa adaletli değildir” dedi.

“AK Parti’nin Yapamadıklarının Kefaretiyim”

Siyasetteki kimlik tartışmalarına da değinen Ağıralioğlu, “Ben AK Parti’deki arkadaşlarımızın yapamadıklarının kefaretiyim. Dindarlığımı kimsenin ölçmesine, milliyetçiliğimin parmak sallayan bir dile dönüşmesine izin vermem” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA