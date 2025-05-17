Kahta Fen Lisesi öğrencileri, tarih bilinci ve milli şuurun güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen Çanakkale gezisi öncesinde, İstanbul’da üç gün süren kapsamlı bir kültür turuna katıldı. Öğrenciler İstanbul'un tarihi ve kültürel noktalarını gezme fırsatı bulurken, çeşitli etkinliklere de katıldılar.

Öğrencilerin İstanbul’daki misafirliğinde Adıyamanlı hemşerileri de devreye girdi. Adalı-HİNİÇ Dernek Başkanı Erol Polat ve Hasat Şapka Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Teke, Kahtalı öğrenciler için konaklama, rehberlik ve ikram gibi birçok alanda destek verdi.

Hüseyin Teke: “Gençler Bizim İçin Değerlidir”

Hasat Şapka Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Teke, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gençlerin her zaman yanında olduklarını belirtti. Teke, “Öğrenciler bizim için değerlidir. Biz her zaman yanlarında durduk, maddi ve manevi desteğimizi sağladık. Bu desteğimiz de artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

Polat ve Teke’den Eğitim Seferberliğine Katkı

Adalı-HİNİÇ Dernek Başkanı Erol Polat ise, gençlerin tarih bilinciyle yetişmesi ve Türkiye’nin dört bir yanını tanıması adına bu tür organizasyonların çok kıymetli olduğunu belirterek, öğrencilerin moral bulduğu ve unutulmaz anılar yaşadığı bu tür programlara her zaman katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kahta Fen Lisesi idarecileri ve öğrenciler, kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı Teke ve Polat’a teşekkür etti.

Öğrenciler, İstanbul programının ardından Çanakkale’ye hareket etti.

Kaynak : PHA