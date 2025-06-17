“Acımız hâlâ çok taze”

DEM Parti İl Eş Başkanı Av. Hüseyin Coşkun, yaptığı değerlendirmede, Önder’in vefatının ardından hem partililer hem de Adıyaman halkıyla birlikte anma etkinliğinde bir araya gelmenin büyük bir anlam taşıdığını belirtti.

“Bu akşam sevgili yoldaşımız Sırrı Süreyya Önder'in anma programında hem partilerimiz hem de Adıyaman halkıyla bir araya geldik. Halen acımız çok taze. Sırrı Süreyya Önder'in kaybı bizler için yeri ve boşluğu dolduramayacak bir kayıptı. Çok kıymetli bir yoldaşımızdı, çok kıymetli bir hemşerimizdi.”

“Toplumun her kesimi onu benimsedi”

Coşkun, Sırrı Süreyya Önder’in haksızlığa karşı duruşu, mazlumların yanında olması ve barışçıl kimliği ile toplumun tüm kesimleri tarafından sevildiğini ve sahiplenildiğini kaydetti:

“Sırrı Süreyya Önder’i herkes şöyle tanımlardı: Haksızlığın karşısında duran, haksızlıkla mücadele eden, mazlumun yanında yer alan bir insan. Tüm Türkiye’de bu yönüyle benimsendi. Taziye sürecinde de, hastalık sürecinde de halkın sevgisine birebir tanıklık ettik.”

“Barış sürecinin neferiydi, barışı görmeden gitti”

Önder’in barış mücadelesindeki katkısına dikkat çeken Coşkun, özellikle çözüm süreci dönemindeki rolünün tarihsel değer taşıdığını belirtti:

“Sırrı Süreyya Önder, barış mücadelesine büyük katkı sunmuş bir yoldaşımızdı. Maalesef bu onurlu barışın bu ülkeye geldiğini göremeden hayatını kaybetti. Ama biz onun vasiyetini biliyoruz. O vasiyet, bu ülkeye onurlu bir barışın getirilmesidir. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz.”

“Gezi’de kepçenin önünde duran cesaretti, şimdi bizimle yaşayacak”

Coşkun, Önder’in siyasi ve insani cesaretini Gezi Parkı olaylarındaki duruşuyla simgeleştirdi:

“Sırrı Süreyya Önder’i her zaman Gezi döneminde bir ağacı savunmak için kepçenin önüne kendisini attığı o kareyle hatırlayacağız. Bir Türk olarak, bir Sünni olarak, Kürtlerin ve Alevilerin mücadelesinde daima yanımızda oldu.”

“O artık mücadelemizde yaşayacak”

Coşkun, sözlerini Sırrı Süreyya Önder’in mücadele ruhunu yaşatacaklarını vurgulayarak tamamladı:

“Sırrı Süreyya Önder aslında ölmedi. O, mücadelemizde yaşayacak. Mücadelemizi büyüttükçe, onu hep hatırlayacağız. Işıklar içinde uyusun, mekanı cennet olsun. Sevgi ve saygıyla yoldaşımızı anıyoruz.”

Kaynak : PHA