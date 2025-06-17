“NAS’la gelen kriz, faizle dizginlenemiyor”

Başkan Alsan, 2020-2023 yılları arasında uygulanan düşük faiz politikalarının, “Nas” söylemi altında yürütülerek bilimsel temelden uzak bir anlayışla yürütüldüğünü ve bu sürecin Türkiye'nin ekonomik istikrarını daha da sarstığını ifade etti.

“Düşük faiz politikası dövize olan talebi artırmış, TL'nin değersizleşmesini hızlandırmış ve enflasyonu tetiklemiştir. Bugün gelinen noktada ise, faiz artırımlarına rağmen halkın TL’ye olan güveni sağlanamamıştır. Faiz arttı, döviz kontrol altında tutulmaya çalışılıyor ama çarşıda, pazarda halkın cebindeki para hâlâ eriyor” dedi.

Enflasyon halkı yoksulluğa itiyor

Başkan Alsan, enflasyonun toplum üzerindeki tahribatını şu sözlerle dile getirdi:

“2023 seçimlerinde TÜFE yıllık yüzde 39,59 seviyesindeydi. Bugün ise yüzde 37,86 olarak açıklanıyor. Ancak bu rakamlar halkın yaşadığı gerçeklikten uzak. Gıda, kira, ulaşım gibi temel ihtiyaçlar her gün artıyor. Açlık sınırı 24 bin TL’yi, yoksulluk sınırı 81 bin TL’yi aşmışken, geniş halk kesimi geçim mücadelesi veriyor.”

Alsan, açıklamasında hükümetin enflasyonla mücadele politikalarının şeffaflıktan uzak ve günü kurtarmaya yönelik olduğunu, bu durumun da vatandaşın hükümete duyduğu güveni zedelediğini vurguladı.

Döviz Baskılanıyor, Ekonomi Dolarize Oluyor

Anahtar Parti İl Başkanı Alsan, döviz kuru politikalarının Türkiye ekonomisini kırılganlaştırdığını belirterek şu uyarılarda bulundu:

“Kur korumalı mevduat, sıcak paraya bağımlılığı artırıyor. Türkiye, carry trade cennetine dönüştü. Faiz cazip hale gelince yabancı fonlar geliyor ama bu geçici. Kalıcı çözüm, yapısal reform ve güven veren politikadır. Aksi halde döviz baskılanırken ekonomi gizli bir şekilde dolarize oluyor.”

Alsan, TL’ye güvenin yeniden sağlanamaması durumunda, vatandaşın tasarruf ve yatırım tercihlerini yabancı para ve varlıklara yönlendirdiğini vurguladı.

Anahtar Parti’den 5 Maddelik Ekonomik Çıkış Planı

Başkan Emircan Ahmet Alsan, enflasyonla mücadelede Anahtar Parti’nin çözüm reçetesini de kamuoyuyla paylaştı. Ana başlıklarıyla şöyle sıraladı:

1. Şeffaflık Ve Hukukun Üstünlüğü:

Para ve maliye politikalarında şeffaflık, hesap verilebilirlik ve kurumsal güvenin yeniden tesisi.

2. Faiz-Kur Politikalarının Güncellenmesi:

Spekülatif döviz hareketlerine karşı düzenleme, kademeli faiz düşüşü ve üreticiyi destekleyen kredi programları.

3. Vergi Adaleti:

Dar gelirlinin üzerindeki yükün azaltılması, yüksek gelir gruplarına yönelik artan oranlı vergi sistemi, israfın önlenerek kamu tasarrufunun vergi gelirine alternatif olarak kullanılması.

4. İthalata Bağımlılığın Azaltılması:

Yerli üretimin teşvik edilmesi, sanayi ve tarımda dışa bağımlılığı azaltacak yapısal reformların hayata geçirilmesi.

5. Üretim Odaklı Ekonomi Modeli:

Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde selektif teşvikler, teknoloji odaklı üretim politikaları, bölgesel kalkınma planları.

“Bu krizden halkın gücüyle çıkacağız”

Başkan Alsan açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Enflasyonla mücadele, sadece rakamlarla değil, halkın refahını ve güvenini tesis edecek bir yaklaşımla mümkün olur. Anahtar Parti olarak şeffaflık, adalet ve üretim temelinde bir ekonomi modeli savunuyoruz. Bu yolda, ‘Daha iyisi mümkün’ diyenlerle birlikte yürümeye devam edeceğiz.”

Kaynak : PHA