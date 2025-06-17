Muharrem İnce, Mansur Yavaş ve Lütfü Türkkan’dan tahliye sonrası ilk tepkiler

Muharrem İnce: “Hukuksuzluk son buldu”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, tahliye kararı sonrası yaptığı paylaşımda, adaletsizliğin sona erdiğini belirtti. İnce, “Aylardır adaletsiz bir şekilde cezaevinde tutulan Ümit Özdağ bugün özgürlüğüne kavuştu. Hukuksuzluk son buldu. Aramıza yeniden hoş geldin” ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş: “Adalet geç de olsa tecelli etti”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da tahliye kararını, “adaletin çok gecikmiş bir tezahürü” olarak nitelendirdi. Yavaş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“148 gün boyunca, hukuken geçerli hiçbir delile dayanmayan bir dosyada tutuklu kalan Sayın Ümit Özdağ’ın serbest bırakılması, adaletin çok gecikmiş bir tezahürüdür. Bu süreçte, hukukun sadece tahliye ile değil, beraat kararıyla tecelli etmesini bekliyorduk. Hukuk; kişiye, düşünceye ya da siyasi kimliğe göre değil, evrensel normlara göre işlemelidir. Adalet, yalnızca karar anında değil, sürecin her aşamasında hissedilmelidir. Geçmiş olsun Ümit Özdağ.”

Lütfü Türkkan: “Yargıçlar ciddi baskı altında”

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Ümit Özdağ’ın duruşmasına katıldığını ve yaşanan sürecin adaletsizlikle dolu olduğunu söyledi. Türkkan açıklamasında şu görüşleri dile getirdi:

“Eğer Türkiye gerçekten bir hukuk devleti olsaydı, Ümit Özdağ ne bu cezaevinde 143 gündür hücrede kalırdı, ne de böyle bir duruşmaya tanıklık ederdik. Yargıçların ne kadar ciddi baskı altında olduğu hepimizce malum. Bugün verilen iki yıl dört ay cezanın, imzasız ve tarihsiz, kimin tarafından verildiği belli olmayan bir kağıttan ibaret olan sözde bir rapora dayandığını düşündüğümüzde, önümüzdeki süreçte beraat kararı verilmesi en doğru sonuç olacaktır. Her şeye rağmen bugün verilen tahliye kararı, en azından vicdanlara bir serinlik getirmiştir. Geçmiş olsun sevgili dostum Ümit Özdağ.”

Ne olmuştu?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında açılan dava süreci kapsamında, mahkeme tarafından geçtiğimiz haftalarda iki yıl dört ay hapis cezası verilmiş, ardından tahliye kararı çıkmıştı. Savunma makamları, dava dosyasının hukuki dayanaklardan yoksun olduğu, kararın imzasız bir rapora dayandırıldığı görüşünde birleşiyor.

Kaynak : PHA