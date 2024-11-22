"Deprem Konutlarının Temeli Bile Atılmadı"

6 Şubat depremlerinin üzerinden neredeyse iki yıl geçmesine rağmen bölgede ciddi sıkıntıların ve ayrımcılığın devam ettiğini ifade eden Fırat, Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Beldesi Bulam, Kurudere, Balıkburnu ve çevre mezralarda deprem konutlarıyla ilgili herhangi bir adım atılmadığını dile getirdi. Fırat, şunları söyledi:

"Kurudere mevkisinde yapılması planlanan 238 konut, daha önce ihale edilmiş ve sonbaharda teslim edileceği belirtilmişti. Ancak ne yazık ki şu an hâlâ temel bile atılmadı. Gelen son bilgilere göre ihale iptal edilmiş. Bölgedeki halkın Alevi olmasından dolayı mı bu konutlar yapılmıyor? Bu ayrımcılık niye? İnsanlar kışı nasıl geçirecek?"

"Kış Geliyor, Çözüm İçin Adım Atılmalı"

Fırat, yapılmayan konutlar nedeniyle deprem mağdurlarının barınma sorununun büyüdüğüne dikkat çekerek, iktidara şu çağrıyı yaptı:

"Eğer konutlar yapılmayacaksa, kışı geçirmek için ailelere en azından kira yardımı yapılsın. Bu insanların temel barınma hakkını korumak, devletin sorumluluğudur."

Hükümete Çağrı: "Verilen Sözler Tutulmalı"

Fırat, hükümetin depremzedelere verdiği sözleri yerine getirmediğini vurgulayarak, bölgede yaşayan insanların kış şartlarına hazırlıksız olduğunu belirtti. Ayrımcılık iddialarının yanı sıra, iktidarın deprem yaralarını sarmakta yetersiz kaldığını ifade eden Fırat, depremzedelerin "hak ettikleri yardımları ve hizmetleri ivedilikle alması gerektiğini" söyledi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat'ın açıklaması şöyle:

"6 Şubat depremlerinin üzerinden neredeyse iki sene geçti ancak sıkıntılar, ayırımcılıklar devam ediyor. İktidar, birçok söz vermesine rağmen, halkımızın yaralarını saracak adımlar atmadı. Bir örnek vermek gerekirse, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı beldesi Bulam, Kurudere -2 mahallesi- Balıkburnu ve yine, o bölgedeki irili ufaklı mezraların deprem konutlarına ilişkin hiçbir gelişme yok. Kurudere mevkisinde yapılması kararlaştırılan 238 konut daha önce ihale edilmiş, sonbaharda teslim edilecek denilmiş ama maalesef, hâlen temeli dahi atılmamıştır. Yeni gelen bilgilere göre de ihale iptal edilmiş. Bulam, Kurudere, Balıkburnu Alevi diye mi bu konutlar yapılmak istenmiyor? Bu ayrımcılık niye? Bu insanlar kışı nasıl geçirecek? Madem evleri yapmadınız, deprem mağduru ailelerin kışı geçirmeleri için nasıl bir çalışma yapacaksınız? Konutların derhâl yapılmasını istiyor, konutlar teslim edene kadar en azından kira yardım edilirse çok çok güzel olur."

Kaynak : PHA