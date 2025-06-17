“İsrail-İran çatışması Üçüncü Dünya Savaşı’nın parçası”

Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerin tesadüf olmadığını, Suriye savaşından bu yana süren derinleşmiş bir çatışmanın parçası olduğunu belirten Aydeniz, şu ifadeleri kullandı:

“Aslında uzun süredir ifade ettiğimiz bir gerçek var: Sayın Abdullah Öcalan’ın da defalarca dile getirdiği gibi şu an bir Üçüncü Dünya Savaşı yaşanıyor. İsrail'in İran'a saldırması da bu savaşın bir devamı niteliğindedir. Ortadoğu yeniden dizayn edilmeye çalışılıyor ve bu dizayn sürecinde ne yazık ki halklar, kadınlar, çocuklar, inançlar katlediliyor. Hegemonik güçlerin çıkarları uğruna bölgede kan dökülüyor.”

“Sayın Öcalan’ın 27 Şubat barış çağrısı bugün daha da anlamlı”

DEM Parti Milletvekili Aydeniz, Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı barış ve demokratik toplum çağrısına da atıfta bulunarak, “Bugün içinde bulunduğumuz kaotik ortam, bu çağrının ne kadar yerinde ve hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir” dedi.

“Öcalan’ın demokratik Orta Doğu ve demokratik ulus modeli, halkların ortak yaşamının temelidir. Ortadoğu’nun kan gölünden çıkarılmasının tek yolu bu modelin uygulanmasıdır.”

“İran’daki saldırı, sadece dış politikayla açıklanamaz”

İsrail’in İran’a yönelik saldırısına da tepki gösteren Aydeniz, saldırıların İran’daki otoriter yapıdan da beslendiğini belirtti:

“İran’ın kendi içinde demokratik bir yönetim şekli geliştirememesi, onu bu saldırılara açık hale getiriyor. Kendi halkıyla sorunlarını çözemeyen bir devlet, dışarıda barış ve demokrasi adına konuşamaz. İran, Türkiye, Suriye ve Irak için çözüm, halkların ve inançların demokratik sistemle yönetilmesinden geçer.”

“Sırrı Süreyya Önder, demokratik ulus fikrini en iyi kavrayan yoldaşlarımızdandı”

Açıklamasında merhum Sırrı Süreyya Önder’e de özel bir yer ayıran Aydeniz, onun barış mücadelesindeki rolünü vurguladı:

“Sırrı Süreyya Önder sadece Adıyaman’ın değil, Kürt halkının ve Türkiye halklarının yoldaşıydı. Sayın Öcalan’ın ortaya koyduğu demokratik ulus bakış açısını en iyi kavrayan ve sahiplenen isimlerdendi. Onun mirasına sahip çıkmak, bu perspektifi büyütmek bizim omuzlarımızdaki tarihi bir sorumluluktur.”

“Barışa ve demokrasiye ulaşmak için bu çağrıyı sahiplenmeliyiz”

Aydeniz, açıklamasının sonunda sürecin demokratik çözümle ve barışla sonuçlanması için tüm toplumsal kesimlere çağrıda bulundu:

“Bugün savaşlar halkların değil, iktidarların çıkarlarını temsil ediyor. Bizim görevimiz, Sırrı Süreyya Önder’in mücadelesine ve Sayın Öcalan’ın barış çağrısına sahip çıkarak, bu süreci demokrasiye evriltmektir. Bu tarihi sorumluluk artık hepimizin omuzlarındadır.”

Kaynak : PHA