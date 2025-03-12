DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 4 Mart’ta TBMM’de parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın örgüte silah bırakma çağrısı ve sürecin nasıl ilerleyeceği konusundaki soruları yanıtlamıştı.

Hatimoğulları, siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşme yapılıp yapılmayacağı sorusuna, şu yanıtı vermişti:

"Şimdi siyasi parti turlarını yapacağız. Bütün detaylarını henüz planlamış değiliz, planlayacağız. Bu turlarımızın içinde elbette yeri ve zamanı uygun olduğu vakitte Cumhur İttifakı'nın bileşenleri de olacak. Yani AKP ve MHP de olacak ama henüz bunu detaylı planlamış değiliz. Haftaya kendileriyle de bu tür görüşmeyi yapabiliriz."

Erdoğan: “İmralı Heyeti Randevu İsterse Veririm”

Bugün AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “DEM Parti ile görüşür müsünüz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"İmralı Heyeti randevu isterse veririm."

Bu açıklamanın ardından, DEM Parti’nin Erdoğan’dan resmi olarak randevu talep ettiği bildirildi. Henüz görüşmenin tarihi ve içeriği netleşmezken, sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

DEM Parti, 17 Mart’ta AK Parti ve MHP ile Görüşecek

Öte yandan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan öncülüğündeki heyet, 17 Mart Pazartesi günü AK Parti ve MHP’yi ziyaret edecek. Görüşmede hangi isimlerin yer alacağı ve toplantıların nerede gerçekleşeceği konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.

DEM Parti’nin siyasi partilerle görüşme trafiği kapsamında, Cumhur İttifakı bileşenleriyle temaslarını sürdüreceği belirtilirken, önümüzdeki günlerde görüşmelere ilişkin yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.

Kaynak : PHA