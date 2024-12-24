DEM Parti, PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit uygulamasının sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, Öcalan ile siyasi heyetlerin, avukatların ve ailesinin görüşme yapmasının sağlanmasını talep etti.

"Tecrit Hukukun İhlalidir"

DEM Parti’nin bildirgesinde, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin yalnızca bir hukuk ihlali olmadığı, aynı zamanda Türkiye’de Kürt sorununun demokratik çözüm yollarını tıkadığı ifade edildi. Bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye’nin demokratikleşmesi ve barış sürecinin ilerlemesi açısından en temel önceliklerden birisi, Abdullah Öcalan’a yönelik sürdürülen insanlık dışı tecrit uygulamasının derhal sonlandırılmasıdır. Tecrit, hukukun ihlali olduğu kadar demokratik müzakerelerin önünde bir engeldir."

DEM Parti, barış sürecinin ilerlemesi için Öcalan’ın müzakerelere eşit ve adil koşullarda katılmasının önemine dikkat çekerek, AK Parti hükümetine çağrıda bulundu.

"AK Parti Oyalama Siyaseti Yürütüyor"

Bildiride, AK Parti hükümetinin Öcalan üzerindeki tecridi sona erdirme konusundaki tutumu eleştirildi. DEM Parti, hükümetin hukuki bir hak olan görüşmeleri engellediğini ve bu durumu "oyalama siyaseti" olarak nitelendirdi:

"AKP iktidarı, tüm çağrılara rağmen bir yandan hukuksuzluğun sona erdirileceğine yönelik beklentiyi yükseltmekte, bir yandan yasal ve hukuki bir hak olan görüşmeleri engelleyerek sürekli bir beklenti yaratmaktadır."

Ortadoğu ve Kürt Sorununa Yaklaşım

DEM Parti, Ortadoğu’da devam eden çatışmaların halkların özgürlük ve eşitlik mücadelesini tehdit ettiğini belirterek, Kürt halkının demokratik kazanımlarının korunması gerektiğini vurguladı:

"Kuzey ve Doğu Suriye’de halkların demokratik bir şekilde oluşturduğu çoğulcu yönetim, Türkiye için bir tehdit değil; barışçıl bir modeldir. Bu kazanımların korunması, halkların özgür yaşamını güvence altına alacaktır."

"Barış Mücadelesini Büyütme Kararlılığındayız"

Bildiride, DEM Parti’nin demokrasi, eşitlik ve özgürlük temelinde bir Türkiye inşa etme mücadelesini sürdüreceği ifade edildi. Parti, tüm muhalefeti ve toplumsal dinamikleri barış talebini yükseltmeye çağırdı:

"Barışın, özgürlüğün ve eşitliğin egemen olduğu bir gelecek için mücadelemizi büyütme kararlılığındayız. Kürt sorununun barışçıl çözümü, yalnızca Türkiye’nin değil, Ortadoğu’nun demokratikleşme sürecine de katkı sağlayacaktır."

DEM Parti’nin Çözüm Önerileri

DEM Parti, Kürt sorununun çözümü ve Türkiye’nin demokratikleşmesi için şu önerileri sıraladı:

Abdullah Öcalan ile görüşme koşullarının sağlanması,

Demokratik müzakereye dayalı bir barış sürecinin yeniden başlatılması,

Kürt halkının demokratik kazanımlarının korunması ve geliştirilmesi,

Ortadoğu’da halkların eşitlik ve özgürlük temelinde bir arada yaşayabileceği bir modelin desteklenmesi.

DEM Parti, bu adımların Türkiye’nin geleceği için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, barış ve demokrasi mücadelesinin sürdürüleceğini duyurdu.

Kaynak : PHA