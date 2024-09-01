Coşkun, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Değerli halkımız, dünyanın dört bir yanında savaş sesleri yükseliyor. Aylardır süren Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail-Filistin çatışmaları, küresel sermayenin 3. Dünya Savaşı çıkarma çabalarını gözler önüne seriyor. Bizler, savaşın tek kazananının sermaye olduğunu biliyoruz. Savaşların yoksul emekçi halkımıza hiçbir getirisi olmamakta, aksine mali faturası her zaman yoksul halkımıza çıkarılmaktadır.”

1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle barışın egemen olduğu, eşit ve özgür bir dünya temennisinde bulunan Coşkun, “Savaşların olmadığı, barışın hüküm sürdüğü bir dünyada yaşama dileğiyle tüm halkımızın Dünya Barış Günü’nü kutluyorum.” Dedi.

Kaynak : PHA