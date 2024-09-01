Alınan bilgiye göre olay, merkeze bağlı Sarı Harman Köyünde meydana geldi.

Tarla içerisinde hareketsiz yatan şahsı görenler yakına yaklaşarak kontrol etmek istedi. Yaşlı şahsın tepki vermemesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybedenin Halil Sürücü (67) tespit belirlendi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Halil Sürücü'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA