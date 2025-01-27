Erdoğan 9 Puan Fark Attı

Ankette, katılımcıların yüzde 26’sı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı olarak görmek istediğini belirtirken, Mansur Yavaş yüzde 17,3 ile ikinci sırada yer aldı. Ekrem İmamoğlu ise yüzde 14 oranında oy alarak üçüncü sıraya yerleşti. Ankette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yüzde 8,1 ile dördüncü sırada yer aldı.

Diğer Adayların Oy Oranları

Anket sonuçlarına göre diğer isimlerin oy oranları şöyle şekillendi:

Özgür Özel: %7,2

Selçuk Bayraktar: %5,9

Kemal Kılıçdaroğlu: %1,7

Fatih Erbakan: %1,3

Ümit Özdağ: %1,3

Yavuz Ağıralioğlu: %1,0

Diğer: %5,2

Fikrim yok/Cevap yok: %11,0

Yavaş ve İmamoğlu, Özel’i Geride Bıraktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yüzde 7,2 oy oranıyla beşinci sırada yer aldı. Bu sonuçlara göre CHP’nin olası Cumhurbaşkanı adaylarından Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Özel’i geride bırakarak dikkat çekti.

Daha Önceki Ankette Erdoğan Yine Birinciydi

ASAL Araştırma’nın Aralık 2024’te gerçekleştirdiği başka bir ankette de Erdoğan ilk sırada yer almıştı. "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa kime oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 42’si Erdoğan, yüzde 39,4’ü Mansur Yavaş cevabını vermişti.

Erken Seçim Tartışmaları Gündemde

Erken seçim tartışmalarının sürdüğü bir dönemde yapılan bu anket, Cumhurbaşkanlığı yarışındaki olası adayların toplum nezdindeki destek oranlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Anket, özellikle CHP içindeki adaylık tartışmaları açısından dikkat çekici sonuçlar içeriyor.

Kaynak : PHA