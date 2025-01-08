Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. ,

Cumhurbaşkanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğine haiz, özel bütçeli olan Siber Güvenlik Başkanlığının merkezi Ankara'da olacak.

Başkanlık, siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefleri belirleyecek, eylem planları hazırlayacak, mevzuat çalışmalarını yürütecek, ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlayacak.

Siber güvenlik konusunda bilinçlendirme, eğitim ve farkındalığı artırma çalışmaları da yürütecek Siber Güvenlik Başkanlığı, siber güvenlik ve bilgi güvenliğini destekleyici projeler yürütürken, bu alanda kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapacak.

135 KADRO İHDAS EDİLECEK

Başkanlık, görev alanına giren konularda çalışma grupları oluşturabilecek ve bu gruplarda bakanlıklar, kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları yer alacak. Ayrıca, Siber Güvenlik Başkanlığı’na 135 kişilik bir kadro tahsis edilerek güçlü bir yapının oluşturulması sağlanacak.

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