Nefes darlığı ve diyabet gibi kronik rahatsızlıkları bulunan 4 çocuk babası 45 yaşındaki Ali Rıza Kuruca, hastanemize başvurdu. Kalp Damar Cerrahimiz Doç. Dr. Cengiz Güven'e muayene olan Ali Rıza Kuruca için yapılan tektik ve işlemlerin sonucunda kronik rahatsızlığı nedeniyle açık kalp ameliyatı riskli olabileceği belirlendi.

Kalp Damar Cerrahimiz Doç.Dr. Cengiz Güven ve ekibi ile Anestezi ve Reanimasyon Uzmanımız Doç. Dr. Nezir Yılmaz ile ekibi tarafından yapılan değerlendirme kurulu sonrası anestezi alanında dünyada ilk olan yöntemle, Kalp Damar Cerrahisi yönünden ise kalp ve akciğer makineye bağlanmadan hastanın bilinci açık şekilde açık kalp ameliyatı (Bypass) yapılmasına karar verildi.

Ali Rıza Kuruca'nın ameliyata onay vermesinin ardından 10 kişilik ekiple Kalp Damar Cerrahimiz Doç.Dr. Cengiz Güven tarafından yaklaşık 2 saat süren operasyon gerçekleştirildi ve ameliyatın ardından Kuruca, sağlığına kavuştu.

Bir gün yoğum bakım ünitesinde tutulan Kuruca, daha sonra servise alındı.

Hastane Başhekimimiz Doç. Dr. Kasım Turgut, ve ameliyatı gerçekleştiren ekip, Ali Rıza Kuruca'yı serviste ziyaret etti.

"Birinci günde hastamızı biz servise aldık"

Ziyarette hastaya bilinci açık bir şekilde bypassı gerçekleştirdiklerini ve ciddi bir sıkıntı yaşamadıklarını aktaran Kalp Damar Cerrahimiz Doç.Dr. Cengiz Güven,"Normalde bypass ameliyatları kalbin durdurularak yani kalbin ve vücudun bir makinaya bağlanarak yapılan ameliyat. Yaptığımız bu ameliyat uygun, seçilmiş hastalarda kalbi durdurmadan yapabildiğimiz ameliyat çeşidi. Bunlardan genellikle hastanın damar durumuna göre karar veririz. Anestezi ekibiyle yaptığımız değerlendirmede tek damar olması ve hem kalp, akciğer makinesini kullanmadık kalp çalışırken bu ameliyatı yaptık hem de yüksek torakal dediğimiz spinal anestezi yöntemle hasta uyanıkken, bilinci açık bir şekilde bypassımızı gerçekleştirdik ve ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Birinci günde hastamızı biz servise aldık." dedi.

Kalp, akciğer makinesine bağlandığı zaman beklenmedik sorunlarla karşılaşma durumlarını ekarte ettiklerini ifade eden Güven,"Kalp, akciğer makinesine bağlandığı zaman beklenmedik sıkıntılar meydana gelebiliyor. Beyine pıhtı atabiliyor, böbrekle ilgili fonksiyonlar bozuklukları olabiliyor, mide, bağırsak sisteminde de problem olabiliyor. Biz bunların hepsini ekarte etmiş olduk. Makineye bağlamadığımız için ve dediğim gibi hastamız şuanda gayet rahat."şeklinde konuştu.

"Özellikli bir iş yapıldı ve başarılı sonuç alındı"

Yapılan ameliyatın özellikli bir işlem olduğunu ve başarılı sonuç aldıklarını belirten Anestezi ve Reanimasyon Uzmanımız Doç. Dr. Nezir Yılmaz, ameliyatın spinal anestezi yöntemiyle yapılmasının dünyada ilk vaka olabileceğini söyledi.

Başarılı sonuç alındığını da belirten Uzmanımız Doç. Dr. Nezir Yılmaz,"Bypass cerrahileri riskleri en yüksek olan ameliyat gruplarından olarak kabul ediliyor. Genellikle genel anestezi altında uyutularak gerçekleştirilir. Ancak seçilmiş hastalarda uyanık şekilde yapılan cerrahilerde mümkün daha önce yapılan epiduralle veya farklı tekniklerle uyanık hastalar var anacak spinal anestezi dediğimiz tek enjeksiyonla, iğne şeklinde yapılan anestezi yöntemiyle ilk vaka olarak yapılmış cerrahi şuanki yapmış olduğumuz. Bu anlamda özellikli bir iş yapıldı ve başarılı sonuç alındı. Özellikle seçilmiş hastalarda kullanılarak olumlu sonuçlar alınabilir ve bypass cerrahisi risklerinden kaçınılabilir" diye konuştu.

Ameliyatı gerçekleşmesine katkı sunanlara teşekkür eden Hastanemiz Başhekimi Doç.Dr. Kasım Turgut ise deprem sonrası en hızlı toparlanan kliniklerden birisinin kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji olduğunu ifade etti.

İlk kez gerçekleştirilen bu başarılı operasyondan sonra hastayı ziyaret ettiklerini belirten Turgut, "Kendisini sağlıklı görmekten dolayı mutlu olduk. Bu ameliyatın gerçekleşmesine katkısı bulunan kalp damar cerrahı Cengiz hoca ve ekibine ve anestezi bölümünde Nezir hoca ve ekibine öncelikle teşekkür ediyoruz. Depremin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmek üzere hastanemizi deprem öncesindeki koşullara, deprem öncesindeki imkanlara ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu anlamda en hızlı toparlanan kliniklerimizden birisi ise kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji tabi bunlar bir biriyle ilişkini branşlar." dedi.

"200 civarında bypass ameliyatı gerçekleştirildi"

Son olarak 6 Şubat deprem sonrası toplamda 200 civarında bypass ameliyatı gerçekleştirdiklerini belirten Başhekimimiz Doç.Dr. Kasım Turgut, "Tahminimce depremden sonra 200 civarında bypass ameliyatı gerçekleştirildi. Bu konuda hem hocalarımıza güveniyoruz hem de hastanemizde ekipman konusunda bir sıkıntımız yok. Bu hastamız da gerçekten özellikli bir vaka, normalde tam uyutularak yapılan ameliyatı hastamızın bilinci açık bir şekilde ve kendisiyle konuşularak yapılmış bundan dolayı arkadaşlarımıza bu başarılı işlem için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"Gerçekten çok güzel bir hizmet veriyorlar"

Ameliyatın şaka, gırgırla gerçekleştirdiğini ve ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür eden Ali Rıza Kuruca, ise ekibin ilk defa değişik yöntemle Adıyaman'da ameliyat yapıldığını bu nedenle gurur duyduğunu söyledi.

Adıyaman İl Sağlık Müdürümüz Prof.Mehmet Şirik ise hastaya geçmiş olsun dileklerini ileterek, Başhekim Doç.Dr. Kasım Turgut başta olmak üzere emeği geçenleri tebrik etti.



Kaynak : PHA