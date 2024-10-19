Erdoğan, muhtarların Türkiye’deki yerel yönetimlerin ve demokrasinin temel taşı olduğunu vurgulayarak, onların özlük hakları ve çalışma koşullarına yönelik yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

"Filistin Halkının Yanındayız"

Erdoğan, konuşmasında İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına da değindi. Son bir yıldır süregelen katliamları sert bir dille eleştiren Erdoğan, Batı’nın ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) bu saldırılar karşısındaki sessizliğini eleştirdi. "Batı, Netanyahu denen caniye oyuncak olmuş" diyen Erdoğan, İsrail’e koşulsuz destek verenleri de bu katliamların sorumlusu olarak nitelendirdi.

"Tüm Kahramanları Selamlıyorum"

Erdoğan, Hamas lideri Yahya Sinvar için "rahmet" dileyerek, Filistin topraklarını savunan tüm kahramanları selamladığını ifade etti. Ayrıca, Filistin halkının haysiyet ve özgürlük mücadelesinde Türkiye’nin yanında olduğunu belirten Erdoğan, Filistin’in şehitlerine de Allah’tan rahmet diledi.

"Muhtarlarımız Demokrasinin Temel Taşıdır"

Muhtarlar Buluşması kapsamında Erdoğan, Türkiye’de muhtarlık kurumuna verilen önemi vurgulayarak, muhtarların demokrasinin ve milletin sesi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni muhtarların evi haline getirdiklerini belirten Erdoğan, muhtarlık maaşları ve özlük haklarına yönelik iyileştirmelerin devam ettiğini söyledi.

Muhtarlar Günü vesilesiyle tüm muhtarların gününü tebrik eden Erdoğan, "Hiç kimse benim muhtar kardeşimi ezemez, hor göremez" diyerek, muhtarların devlet nezdinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Kaynak : PHA