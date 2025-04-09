Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin küresel arenadaki yükselişine dikkat çekti. CHP’yi de sert bir dille eleştiren Erdoğan, 19 Mart’tan bu yana siyaset sahnesinde CHP'nin 'tiyatro' sergilendiğini belirterek, “Hisseli Harikalar Kumpanyası izliyoruz. Oyunu yazan, sahneleyen, figüranları CHP’liler. Ancak sahne ışıkları bize doğrultulmuş” dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) AK Parti Grup Toplantısı’na katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, geçmişte farklı sebeplerle küresel rekabette minder dışına itilen ülkemiz, yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hâline geldiğine dikkati çekti.

Bunun işaretlerini şimdiden görmeye başladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözünün ağırlığı olan, tavrı, duruşu, söylemi dikkatle takip edilen bir ülke olarak Türkiye’nin ismi her platformda daha sık telaffuz edildiğini kaydetti.

Son aylardaki gelişmeleri yeni dönemin doğum sancıları olarak değerlendiren Erdoğan, Türkiye’nin bu süreci en iyi okuyan ve yöneten ülkelerden biri olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, uluslararası siyasetin neredeyse tüm aktörleri yeni arayışlara girdiğini belirterek şunları kaydetti:

AK Parti TBMM Grup Toplantısı https://t.co/UrfRWJSX7C— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 9, 2025

"Gümrük tarifeleri üzerinden alevlenen ticaret savaşlarının küresel ölçekte bir etki uyandıracağı anlaşılıyor. Büyük küçük demeden herkesi etkileyecek şiddetli bir kasırganın geldiğini söylemek abartılı bir yaklaşım olmayacaktır. Dünyamız, özellikle ekonomi ve askerî kapasite bakımından tek kutuplu bir yapıdan, çok kutuplu bir mimariye doğru hızla yol almaktadır. Son aylarda üst üste gelen haberleri işte bu yeni dönemin doğum sancıları olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Şunu büyük bir gururla bir kez daha söylemek arzusundayım. Tarihî olduğu kadar sancılı da olan bu süreci en iyi okuyan, en iyi yöneten, sahada ve masada en güçlü konumda bulunan ülkelerden biri Türkiye'dir. Geçmişte farklı sebeplerle küresel rekabette minder dışına itilen ülkemiz, Allah’ın izniyle, yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hâline gelmektedir. Bunun işaretlerini şimdiden görmeye başladık. Sözünün ağırlığı olan, tavrı, duruşu, söylemi dikkatle takip edilen bir ülke olarak Türkiye’nin ismi her platformda daha sık telaffuz ediliyor”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN CHP’YE SERT ELEŞTİRİLER: “KENDİ ETTİNİZ, KENDİ BULDUNUZ”

Öte yandan konuşmasında CHP’yi de sert dille eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mart’tan bu yana CHP’nin siyaset sahnesinde bir “tiyatro” sergilediğini belirterek, “Hisseli Harikalar Kumpanyası izliyoruz. Oyunu yazan, sahneleyen, figüranları CHP’liler. Ancak sahne ışıkları bize doğrultulmuş” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin iç hesaplaşmalarını örtmek için gençleri sokağa döktüğünü, polisle çatıştırdığını ve yolsuzluklarını gizlemeye çalıştığını savundu.

"ZEYTİNYAĞI GİBİ ÜSTE ÇIKMAYA ÇALIŞIYORLAR"

“İstanbul’da Escobar Düzeni kuranlar, paylaşım kavgası verenler, savcıların kapısında ihbar sırasına girenler CHP’liler. Ama zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışıyorlar” ifadeleriyle CHP’yi suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin tarih boyunca gençleri kullanarak rant devşirdiğini, Deniz Gezmiş, Sabahattin Ali ve Nazım Hikmet gibi isimleri riyakârca kullandığını öne sürdü.

CHP’nin koltuk hırsı ve açgözlülüğü nedeniyle bir bataklığa sürüklendiğini ifade eden Erdoğan, “Kendi içinizdeki meseleyi örtmek için sokakları ateşe veren sizsiniz. Gençleri yolsuzluklarınıza paravan yapmanıza izin vermeyiz. Bu orta oyunları bayatladı, millet bu senaryolara prim vermiyor” dedi. Erdoğan, CHP’nin Batılı aktörlerden de destek göremediğini ve 3 haftada itibarını kaybettiğini belirterek, “Boykot çağrıları bumerang gibi CHP’yi vurdu, tüm cephelerde bozguna uğradılar” dedi.