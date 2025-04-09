Kaza Taşlıyazı köyü yakınlarında meydana geldi

Kaza, Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 35. kilometresinde, Besni ilçesine bağlı Taşlıyazı köyü yakınlarında gerçekleşti. Sadık K. yönetimindeki 34 RKK 32 plakalı otomobil ile İsa U. yönetimindeki 27 AHU 968 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Besni Terbizek yol ayrımında meydana gelen kaza sonrası yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan sürücülerle birlikte toplam 9 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibiyle birlikte itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Yaralılar iki hastaneye sevk edildi

Sağlık görevlileri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin net bilgi paylaşılmazken, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu iddia edildi.

Jandarma inceleme başlattı

Kaza sonrası bölgede trafik güvenliği sağlanırken, jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Aynı noktada kazalar sık yaşanıyor

Kazanın meydana geldiği Besni yol ayrımı, daha önce de birçok ölümlü ve yaralanmalı kazanın yaşandığı bir nokta olarak biliniyor. Bölge halkı, yolun özellikle kavşak ve birleşim noktalarında gerekli düzenlemelerin yapılmadığını savunarak Karayolları’na defalarca çağrıda bulunduklarını ifade ediyor. “Ölüm kavşağı” olarak adlandırılan bu mevkide, kalıcı bir çözüm üretilmemesi vatandaşların tepkisini çekiyor.

Kazayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Kaynak : PHA