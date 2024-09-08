Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 ay süren kapsamlı bakım, onarım ve tadilat sonucunda aslına sadık kalınarak modernize edilen Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını inceledi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti

Tüm yenileme sürecini yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile tadilat sonucunu görmek için Savarona’yı ziyaret etti.

Yapılan iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatın yenilenen bölümlerini inceledi.

Ziyarette Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da hazır bulundu.

SAVARONA'NIN YENİLEME SÜRECİ...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile İstanbul Tersanesi Komutanlığınca gerçekleştirilen modernizasyon çalışmalarında gemi 80 ton asbestten arındırıldı.

Tekne, makine, seyir ve elektrik sistemleri onarıldı. Savarona’nın tüm iç güverte sacları, yakıt ve su sarnıçları da yenilendi.

Yatın mobilyaları da aslına sadık kalınarak restore edildi ve bakımları yapıldı.

Son derece titiz tadilat süreci sonrası geminin seyir testleri de başarıyla gerçekleştirildi. Tam yol testlerde Savarona emniyetli bir şekilde 17,2 kts hıza ulaştı.

Savarona, hatırlanacağı gibi, 17 Ağustos 2023’te Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Devlet Statüsünde devredilmişti.