Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede İran’la yaşanan nükleer anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan çatışmalı sürecin bölgesel güvenliği tehlikeye attığını belirten Erdoğan, “İsrail saldırılarıyla tetiklenen şiddet sarmalının, bölgeye ve Avrupa’ya göç ve olası bir nükleer sızıntı ihtimali bakımından zarar verme potansiyeli vardır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgede çatışmanın sona erdirilmesi ve sükûnetin sağlanması amacıyla yoğun çaba sarf ettiğini, bu diplomatik girişimlerin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Görüşmede ayrıca Türkiye-Almanya ikili ilişkilerinin mevcut durumu ve geliştirilmesine dair konuların yanı sıra, bölgesel gelişmeler de ele alındı.

Kaynak : PHA