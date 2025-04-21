“Vakıf çalışmalarını takdirle karşıladı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin açılış programı kapsamında Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Hasan H. Göksu ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede Başkan Göksu, vakfın gençlere yönelik burs destekleri, kültürel etkinlikleri ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kapsamlı bir bilgilendirmede bulundu.

Hasan H. Göksu, vakfın yıllardır eğitim alanında yürüttüğü burs programlarıyla binlerce üniversite öğrencisine destek sağladığını, aynı zamanda Adıyamanlı gençlerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimini teşvik etmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tebrik Mesajı

Gençlerin eğitimi ve gelişimi konusundaki hassasiyetini her fırsatta dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyamanlılar Vakfı’nın yürüttüğü bu çalışmaları memnuniyetle karşıladığını belirtti. Vakfın gayretlerinden ötürü Başkan Göksu'yu tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarılarının devamını dileyerek, vakıf çalışmalarını desteklediğini ifade etti.

Görüşme sonunda Adıyamanlılar Vakfı’nın ilerleyen dönemde gerçekleştirmeyi planladığı projelere ilişkin de kısa bir değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Kaynak : PHA