"Malazgirt Ruhunun Sonsuza Dek Yaşayacağını İfade Etti"

Konuşmasında, Malazgirt Zaferi'nin Türk milletinin bin yıllık birlik ve dirlik şuurunun bir sembolü olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Allah'ın izniyle üstte mavi gök çökmedikçe, alttan yağız yer yarılmadıkça, kıyamete kadar bu ruh gönüllerimizi kuşatmaya devam edecek" dedi. Erdoğan, Malazgirt'in sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda yurt doğuran ve medeniyet inşa eden bir hareketin başlangıcı olduğunu da ifade etti.

"Milletimiz Huzur İçinde Yaşasın Diye Mücadele Ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nde Sultan Alparslan'ın liderliğinde verilen mücadelenin bugün de ilham kaynağı olduğunu belirterek, "İlk fetih hareketlerinden bugüne kadar ezan susmasın, bayrak inmesin, ocak sönmesin diye şehit olan, gazi olan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyorum" şeklinde konuştu. Erdoğan, bu ruhun her daim canlı tutulması gerektiğinin altını çizdi.

"Malazgirt, Vahdetin ve Zulme Karşı Kenetlenmenin Zaferidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Malazgirt Zaferi'nin, Türk milletinin zulme karşı kenetlenerek kazandığı bir zafer olduğunu belirterek, "Sultan Alparslan'ın sancağı altında kurulan güçlü ittifak, 953 yıldır kutladığımız şanlı zaferi bizlere armağan etmiştir" dedi. Erdoğan, Türk milletinin tarih boyunca birliği ve beraberliği sayesinde birçok zorluğu aştığını ve bu birlik ruhunun gelecekte de korunması gerektiğini ifade etti.

"Malazgirt, Türk-İslam Dünyası İçin Önemli Bir Dönüm Noktasıdır"

Erdoğan, konuşmasını "Bizim yürüyüşümüz Türkiye Yüzyıl’ınadır. Malazgirt Zaferi'nin rehberliğinde, aydınlığında bu yolu yürüyeceğiz" sözleriyle tamamladı. Cumhurbaşkanı, Malazgirt'in Türk-İslam dünyası için önemli bir dönüm noktası olduğunu ve bu zaferin gelecek nesiller için de yol gösterici olacağını vurguladı.

Kaynak : PHA