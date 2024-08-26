Yalçın, boykota katılan kişilere yönelik yaptığı açıklamada, işletmesinin tamamen yerli bir marka olduğunu ve Türk ürünlerini kullandığını belirtti. Yalçın, şunları söyledi: "Adıyaman’da iş adamıyım. 6 Şubat depreminden sonra halkımızın çoğu evsiz kaldı. Biz de maddi manevi kayıplar yaşadık. Buna rağmen Adıyaman’a olan sevgimizden dolayı iş gücünü ve istihdamı artırmak için bu iş yerini açtık. İşletmemiz tamamen Türk markası olup, TAB Gıda’nın ürünlerini kullanmaktadır. Eğer herhangi bir yanlış durum olsaydı, devletimiz zaten açılışına izin vermezdi. Ancak dışarıdan gelen birkaç kişinin halkımızı galeyana getirmesi kabul edilemez."

Yalçın, bu kişiler hakkında hukuki işlem başlatılması gerektiğini savunarak, " Burada 40 tane personelimiz evine ekmek götürüyor. Memleketimizde oturulabilecek ve yemek yenebilecek tek değilse de üç firmadan biriyiz. Amacımız Adıyaman’a hizmet etmek. Bu hizmeti baltalamaya çalışanlara da asla izin vermeyiz. Şimdi bunlar Gazze ve Filistin için bayrak sallıyorlar siz bayrak sallarken biz cebimizdeki parayı sallayıp gönderdik. Biz Gazze’ye yardım ettik biz Gazze’ye ve Filistin’e hala yardım ediyoruz. Eğer Gazze ve Filistin’e insan götüreceklerse en başta ben gitmezsem şerefsizim. Ama bunların bu şekilde konuşmaları çok yanlış. Biz deprem döneminde de gerek giyim yardımı gerekse gıda yardımı Türkiye’deki iş adamları Güneydoğudaki aşiretlerimizin bize göndermiş olduğu gıdaları biz burada tek tek dağıttık. Ve dağıtmaya da devam ediyoruz. Böyle bir olayın olması inanın bizleri çok üzüyor.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA