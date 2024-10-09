Özellikle suç geçmişi olan kişilerin tutuklu yargılanacağını vurgulayan Erdoğan, “Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı. Onlarca suç kaydı olanların tutuklu yargılanmasının önü açılacak” dedi.

"Milletimizin Güvenliği İçin Neşteri Vuracağız"

Son dönemde gündemi meşgul eden cinayet vakalarının halkın güvenlik endişesini artırdığına dikkat çeken Erdoğan, devletin bu konuda harekete geçtiğini ifade etti. “Milletimizin kendini güvende hissetmesi en önemli önceliğimizdir. Gereken tedbirleri almak en büyük vazifemizdir. Güvenlik ve asayiş konusunda önemli adımlar atacağız. Eğer emniyet ya da adalette sorun varsa, bu tıkanıklıkları gidermek için neşteri vuracağız” dedi.

“Cezasızlık Algısını Ortadan Kaldıracağız”

Erdoğan, suçluların cezasız kalması algısına son verecek adımların yolda olduğunu vurguladı. Özellikle suç işleyen kişilerin sabıka kaydına işlenmesini beklemeden tutuklu yargılanmasının sağlanacağını belirten Cumhurbaşkanı, “Mesela 5 suç kaydı olan birinin, davalarının bitmesini beklemeden tutuklu yargılanmasının önü açılacak. Tutukluluk süresi, işlenen suçlarla orantılı belirlenecek” diye konuştu. Bu adımın, özellikle toplum vicdanını yaralayan suçlar için geçerli olacağını da ekledi.

"Medya, Reyting İçin Mağdurları Yeniden Mağdur Etmemeli"

Son dönemde televizyon kanallarındaki haberlerin işleniş biçimine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, medyanın cinayet ve suç vakalarını en ince detayına kadar yayınlamasının toplumu olumsuz etkilediğini söyledi. “Habercilik adına reyting kaygısıyla mağdurlar tekrar mağdur ediliyor. Cinayet vakaları, ailelerin izlediği saatlerde en ince detayına kadar anlatılıyor, bu kabul edilemez” dedi.

Kadın Haklarında Kararlılık Mesajı

Kadın politikalarına da değinen Erdoğan, hükümetin her zaman kadınların ekonomik ve sosyal statüsünü güçlendirme çabasında olduğunu belirtti. Muhalefete yüklenen Cumhurbaşkanı, “Kadın hakları konusunda bize ders verecek hiçbir parti yoktur. Kadının statüsünün güçlendirilmesinde AK Parti'nin eline su dökecek kimse yoktur” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamaları, toplumda güvenliği artırmak ve suçlulara karşı daha sert adımlar atmak için hükümetin yeni düzenlemelere hazırlandığının işareti olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PHA