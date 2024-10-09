Erdoğan, İsrail'in Gazze ve Lübnan’da gerçekleştirdiği saldırıları hedef alarak, “Netanyahu ve cinayet şebekesi çok tehlikeli bir maceraya atılmaktadır. Nihai hedefin neresi olduğunu çok net görüyoruz. Vadedilmiş topraklar hezeyanının sonu hüsrandır” dedi.

"Vadedilmiş Topraklar Hezeyanı Son Bulacak"

Erdoğan, 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı saldırıların birinci yıl dönümünü anarak, Gazze’de 50 bin kişinin şehit edildiğini, 1,9 milyon Filistinlinin ve 1,3 milyon Lübnanlının yerlerinden edildiğini belirtti. Netanyahu’yu ve İsrail yönetimini “Siyonist terör örgütü” olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Netanyahu’nun ABD Kongresi’ne davet edilmesini tarih asla unutmayacaktır” diyerek tepki gösterdi.

“Türkiye Gereken Tüm Tedbirleri Aldı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gerekli tüm tedbirleri aldığını belirtti. “Yangına benzin dökenlerden değil, söndürmeye çalışanlardan olduk. Türkiye, nihai hedefin ne olduğunu çok iyi biliyor ve buna göre hareket ediyor” diye konuştu.

Filistin’deki direnişin bir yıldır sürdüğünü belirten Erdoğan, Filistinli kahramanları saygıyla selamladığını ifade etti. “Hamas, Filistin’in Kuvayi Milliyesi’dir” diyen Erdoğan, ülkemizde Hamas’a terör örgütü diyenlere sert çıkarak, “Biz her zaman Filistin davasının yanında olduk, zulme rıza göstermedik, göstermeyeceğiz” dedi. Erdoğan, Filistin ve Lübnan’daki sivillere insani yardımların artırılacağını da sözlerine ekledi.

"Güvenlik Tedbirlerinde Yeni Adımlar"

Erdoğan, son dönemde artan suç olaylarına da değinerek, “Milletimizin sokakta ve evinde kendini güvende hissetmesi en büyük önceliğimizdir” dedi. Özellikle suçluların cezalandırılması ve toplumda güvenin sağlanması için yeni adımlar atacaklarını belirten Erdoğan, “Suçu önlemeden, suçlularla mücadeleye, adalet sisteminde gerekli düzenlemeleri yapacağız. Ceza infaz sisteminde boşlukları kapatacağız. 5 suç kaydı olan birinin ortalıkta dolaşması kabul edilemez. Bu konuda neşteri vuracağız” ifadelerini kullandı.

"Kadın Hakları ve Şiddetle Mücadelede Kararlı Mesajlar"

Kadına yönelik şiddetle mücadelede hükümetin kararlı olduğunu vurgulayan Erdoğan, AK Parti’nin kadın politikalarındaki başarısına dikkat çekti. Muhalefete sert eleştiriler yönelten Erdoğan, “Kadın hakları konusunda bize ders verecek hiçbir muhalefet partisi yoktur” dedi. Kadına yönelik şiddetin en büyük nedeninin alkol bağımlılığı olduğunu belirten Erdoğan, “Kadına şiddetle mücadele etmek isteyenler önce rakı reklamı yapmaktan vazgeçsin” diye konuştu.

Başörtüsü Eleştirilerine Yanıt

Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel’i de eleştirerek, başörtüsüne “bez parçası” diyenlerin kendi partisinden olduğunu hatırlattı. Erdoğan, Özel’e yönelik, “Tarihinizle yüzleşin, sonra AK Parti’yi eleştirmeye kalkın” diyerek, başörtüsü konusundaki tutumlarına sert tepki gösterdi.

Kaynak : PHA