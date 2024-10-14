Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde yaptığı konuşmada, kursunu başarıyla tamamlayanları tebrik etti. 14'ü kadın 97 genç kaymakam adayının görev yerleri belirlendi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye bir hukuk devletidir, medeniyetimiz de bir merhamet medeniyetidir. Adaleti yücelttiğimiz ölçüde devleti yüceltir, merhametle muamele ettiğimiz ölçüde insanımızla devletimiz arasındaki bağı sağlamlaştırırız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşene vurmanın, ezilene zulmetmenin, mağdurların feryadına kulak tıkamanın Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti devletine asla yakışmayacağını vurgulayarak, "Şahsımı temsilen ilçelerimizde görev yapan siz kaymakamlarımızdan, bu noktada özellikle hassasiyet ve özveri bekliyorum. Eğitim hayatınız süresince şu gerçeğe bizzat şahit oldunuz; devletimiz, unvanınıza uygun vasıflarla mücehhez olmanız için her türlü gayreti göstermiştir. Yurt dışı stajıyla birlikte toplam 42 ay süren yoğun, kapsamlı ve çok boyutlu bir eğitim programını bugün alnınızın akıyla tamamladınız. Bu zaman zarfında tecrübe paylaşımından çalışma ziyaretlerine, mevzuat bilgisinden inceleme gezilerine, iletişimden protokol kurallarına varıncaya kadar görevinizi icra ederken ihtiyaç duyacağınız her konuda en üst düzeyde eğitim aldınız. Çünkü vatandaşa layıkıyla hizmet etmek, onların dertlerine derman olmak, şehirlerimizin kalkınmasına destek vermek, bir mülki idare amiri için büyük bir misyondur, manevi mesuliyeti fevkalade ağır bir görevdir." diye konuştu.

KİBİR ASLA SİZİN SEMTİNİZE UĞRAMAYACAK"

Kaymakamların ihtiyaç sahibini, mazlumu, mağduru ve garip-gurebayı bulup, derdiyle hemdert, hemhâl olmaları gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görev yaptığınız mahalde sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmayı koordine edecek, vatandaşın talep ve şikâyetlerine 24 saat kapınızı açık tutacaksınız. Bu çok önemli. Kibir asla sizin semtinize uğramayacak. İnsanımızı devletinden uzaklaştıracak veya soğutacak gelişmelere karşı sıfır toleransla yaklaşacaksınız. Şu noktaya özellikle dikkat etmenizi sizlerden rica ediyorum. Halktan kopuk, sokaktan kopuk, ilçesindeki esnaftan, iş adamından, köylüden, çiftçiden kopuk idareci profiline tahammülümüz yoktur" dedi.

"Kışın soğuğunda ah benim kaymakam kardeşlerim, yeri gelecek kamyonu, kamyoneti alacaksınız, kömürü, odunu dolduracaksınız, nerede kömürü olmayan, odunu olmayan var onlara bunu siz bizzat götüreceksiniz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Yok, gelsin de gönderelim', hayır, arayacaksın, bulacaksın ve götüreceksin. Aynı şekilde sorumluluğu altındaki personeli, makamının gücünü de kullanarak ezen mütekebbir idareci tipine de tolerans göstermeyiz. Devlet sistemimiz içerisinde koltuğuna güç ve itibar kazandırmak yerine koltuğundan güç devşiren, bununla da kalmayıp hukuk dışı, etik dışı, adap ve edep dışı yollara tevessül edenlere müsamahayla bakamayız. Bu konuda, sizlerin de çok yüksek bir hassasiyet düzeyiyle hareket edeceğinize inanıyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu dönem birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne sertifikalarını takdim etti.

Daha sonra kaymakamların görev yerlerinin belirlendiği kura çekildi.

Programda, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu dönem birincisi Mikail Ersöz de konuşma yaptı.