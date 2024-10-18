"Ekonomide Olumlu Göstergeler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayi ihracatının yüzde 40’ını gerçekleştiren otomotiv ve demir-çelik sektörlerinin, Türkiye’nin büyümesine katkı sağladığını belirtti. Ağustos ayında 4,3 milyar dolarlık cari fazla verilerek son 5 yılın en yüksek aylık seviyesine ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, yıllık cari açığın 11 milyar dolara gerilediğini ifade etti. Merkez Bankası’nın brüt rezervlerinin 156 milyar dolara ulaştığını belirten Erdoğan, istihdamda da önemli bir artış olduğunu ve işsizliğin yüzde 8,5’e gerilediğini açıkladı.

"Enflasyonla Mücadelede İlerliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadelede önemli adımlar atıldığını ve son 4 ayda yıllık enflasyonun 26,1 puan gerilediğini ifade etti. Ancak bunun yeterli olmadığını vurgulayan Erdoğan, daha fazlasının yapılacağını belirterek, mali disiplinden taviz verilmediğini ve tasarruf bilincinin ön planda tutulduğunu söyledi.

"Üretken Yatırımlara İmza Atacağız"

Sanayicilere destek mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin üretim kapasitesini artıracak reformları zaman kaybetmeden hayata geçireceklerini söyledi. Uluslararası iş gücünün tamamlayıcı rolünden yararlanıldığını belirten Erdoğan, gençler ve kadınların çalışma hayatındaki yerini güçlendirmeye öncelik verdiklerini ifade etti. "Sanayicilerimizle verimli ve üretken yatırımlara imza atmak istiyoruz," diyen Erdoğan, izlenecek aktif sanayi politikalarıyla reel sektörün sıçrama yapacağını vurguladı.

"Muhalefetin Yaptığı Engellemeleri Unutmadık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi kalkındırma mücadelesinde 22 yıldır çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını dile getirdi. Mega projelerin yargı yoluyla engellenmeye çalışılmasından, uluslararası yatırımcılara ‘gelmeyin’ çağrısı yapılmasına kadar birçok zorlukla karşı karşıya kaldıklarını hatırlatan Erdoğan, sanayicilere desteğin devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PHA