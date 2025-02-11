1993 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Dr. Halime Helin Demir, 2012-2018 yılları arasında Tıp eğitimini İstanbul Yeditepe Üniversitesi’nde tamamladı. 2019 yılında Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünü kazandı. 2019-2024 yılları arasında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık eğitiminin ardından Sağlık Bakanlığı 120. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası (DHY) kapsamında Besni Devlet Hastanesi’ne Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak atandı.

Besni Devlet Hastanesi’ne atanan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Halime Helin Demir, hasta kabulüne başladı.



Kaynak : PHA