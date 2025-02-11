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Sağlık Bakanlığı 120. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası (DHY) kapsamında Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olarak atanan Dr.İrem Altuntop, hasta kabulüne başladı. 1994 yılında Kırıkkale'de dünyaya gelen Dr.İrem Altuntop 2012-2018 yılları arasında Tıp eğitimini Kırıkkale Üniversitesi’nde tamamladı. 2019 yılında Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Kırıkkale Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları bölümünü kazandı. 2019-2024 yılları arasında Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanlık eğitiminin ardından 120. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası (DHY) kapsamında Besni Devlet Hastanesi’ne atandı. Besni Devlet Hastanesi'ne Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olarak atanan Dr.İrem Altuntop, hasta kabulüne başladı.

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