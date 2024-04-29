ABD’nin California şehrinde ikamet eden Çin İş İnsanı David ve doktor olan eşi Julie, UNESCO Dünya Kültür Mirası olan 2100 yıllık Kommagene Uygarlığı’nın efsanevi kralı Antiochos Teos’un Nemrut Dağı zirvesinde inşa ettiği anıtsal alanı ziyaret ederek, ABD’deki başta iş insanları olmak üzere herkesin bu tarihi mirası görmeleri gerektiğini ve özellikle tavsiye edeceklerini beyan etti.

David ve eşi Julie; “Bize dünyada nereyi görelim diye soranlara tek kelimeyle ‘Nemrut’ diyeceğiz. Nemrut bir tane var ve o da Türkiye’de ve Kahta’da” dediler.

Kaynak : PHA