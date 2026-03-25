Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, 15 yaş ve üzeri nüfusta işsiz sayısı 2 milyon 966 bin kişi olarak ölçüldü. İşsizlik oranı 0,4 puan düşüşle %8,3 seviyesinde gerçekleşti. Erkeklerde işsizlik %6,8, kadınlarda %11,3 oldu. 2025 yılında Adıyaman'da ise, işsizlik oranı %8,6 olarak ölçüldü, işgücüne katılma oranı %49,6 ile bölge illeri arasında üst sıralarda yer aldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Adıyaman işsizlik açısından bölge ortalamasının üzerinde yer alıyor. İl bazında işsizlik oranları şöyle:

Adıyaman: 8,6

Gaziantep: 8,6

Kilis: 6,5

Şanlıurfa: 6,6

Diyarbakır: 7,6

Mardin: 7,7

Batman: 7,0

Şırnak: 7,3

Siirt: 6,2

İşgücüne Katılma Oranında Adıyaman Üst Sıralarda Yer Alıyor

İşgücüne katılma oranı Türkiye genelinde %53,5 olarak gerçekleşti. Erkeklerde %71,3, kadınlarda %36,2 oldu. Adıyaman'da ise işgücüne katılma oranı %49,6 ile bölge illeri arasında üst sıralarda yer aldı. Bölge illerinde işgücüne katılma oranları şu şekilde:

Gaziantep: 50,0

Adıyaman: 49,6

Kilis: 48,7

Şanlıurfa: 43,5

Diyarbakır: 41,8

Mardin: 39,3

Batman: 40,2

Şırnak: 38,8

Siirt: 36,6

Öte yandan, Türkiye genelinde işsizlik %8,3'e gerilerken, istihdam oranı %49,0, işgücüne katılma oranı %53,5 olarak gerçekleşti. En düşük işsizlik oranı %4,0 ile Ardahan'da, en yüksek %13,8 ile Hakkari'de ölçüldü.

Kaynak : PERRE