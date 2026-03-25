Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, 15 yaş ve üzeri nüfusta işsiz sayısı 2 milyon 966 bin kişi olarak ölçüldü. İşsizlik oranı 0,4 puan düşüşle %8,3 seviyesinde gerçekleşti. Erkeklerde işsizlik %6,8, kadınlarda %11,3 oldu. 2025 yılında Adıyaman'da ise, işsizlik oranı %8,6 olarak ölçüldü, işgücüne katılma oranı %49,6 ile bölge illeri arasında üst sıralarda yer aldı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Adıyaman işsizlik açısından bölge ortalamasının üzerinde yer alıyor. İl bazında işsizlik oranları şöyle:
Adıyaman: 8,6
Gaziantep: 8,6
Kilis: 6,5
Şanlıurfa: 6,6
Diyarbakır: 7,6
Mardin: 7,7
Batman: 7,0
Şırnak: 7,3
Siirt: 6,2
İşgücüne Katılma Oranında Adıyaman Üst Sıralarda Yer Alıyor
İşgücüne katılma oranı Türkiye genelinde %53,5 olarak gerçekleşti. Erkeklerde %71,3, kadınlarda %36,2 oldu. Adıyaman'da ise işgücüne katılma oranı %49,6 ile bölge illeri arasında üst sıralarda yer aldı. Bölge illerinde işgücüne katılma oranları şu şekilde:
Gaziantep: 50,0
Adıyaman: 49,6
Kilis: 48,7
Şanlıurfa: 43,5
Diyarbakır: 41,8
Mardin: 39,3
Batman: 40,2
Şırnak: 38,8
Siirt: 36,6
Öte yandan, Türkiye genelinde işsizlik %8,3'e gerilerken, istihdam oranı %49,0, işgücüne katılma oranı %53,5 olarak gerçekleşti. En düşük işsizlik oranı %4,0 ile Ardahan'da, en yüksek %13,8 ile Hakkari'de ölçüldü.
Kaynak : PERRE