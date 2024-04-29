2023 yılının Mart ayından beri Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Başkan Mehmet Torunoğlu, yapılan hizmetleri düzenlediği basın toplantısıyla anlattı. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri, kentte görev yapan basın mensupları ile kahvaltılı programda bir araya geldi. Perre Uygulama Otelinde düzenlenen kahvaltı programına; ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, ATSO Başkan Yardımcıları Mahmut Arslan, Haci Dikmen, Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Delikanlı, Aydın Yaşar, Ahmet Genç, Murat Ayabak ile basın çalışanları katıldı. 1 yıllık çalışmalarını sunum eşliğinde anlatan ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, “Sizlerin de malumu mücbir sebep hali uzatıldı. Bununla ilgili defalarca hem yerel hem ulusal basına demeçler verdik, ilgili bakanlıklara girişimlerde bulunduk. Şu an 31 Ağustos 2024 tarihine kadar uzatılması söz konusu. Mücbir sebep hali sigorta primlerinin vergi ve kurumlar vergisi gibi diğer matrah vergilerinin deprem bölgesinde faizsiz olarak ötelenmesi durumuydu. Bununla ilgili çıkan sonucu olumlu karşılıyoruz ama 4 aylık bir sürenin de maalesef şehrin üçte ikisinin yıkıldığı Adıyaman özelinde yeterli olmayacağını ifade etmek istiyorum. Van örneğimiz var. Van depremi yaşandığında yaklaşık 5 sene boyunca mücbir sebep hali devam etmişti. Bugün Van depreminin yüz katı bir depremle sallandık, çok sayıda can kaybı yaşadık. Burada 6 Şubat’ta kaybettiğimiz gözlerimizin aradığı basın şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Özellikle esnaflarımız, tacirlerimiz, sanayicilerimizde halen depremin yaralarını henüz sarmış değiller. Normalleşme sürecine tamamen geçmiş değiller. En azından hem sanayimiz hem işyerlerimiz ortaya çıkana kadar çünkü halen daha işyerlerine sahip olmayan daha bir fatura kesememiş üyelerimiz var. En azından onlarında normale dönmesi adına mücbir sebep halinin 4 aylık değil de daha uzun bir süre devam etmesini sizlerden de talep ediyoruz bu bizim için çok önemli. Bizim için en önemlisi mücbir sebep halinin en azından yılsonuna kadar uzatılması” dedi.

Torunoğlu: “Sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ettik”

Torunoğlu; “Biz yaklaşık 1 yıldır Yönetim Kurulumuz olarak görev başındayız. 1 yıllık çalışmalarımızda neler yaptık. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası neredeydi, faaliyetleri neydi, onları da sizlerle paylaşmak için buradayız. Öncelikle Yönetim Kurulumuzun tekrar bir seçimi oluştu. Yönetim Kurulu Başkanımızda depremde hayatını kaybedenler arasındaydı. Deprem sonrası meclis üyelerimizin, Yönetim Kurulu üyelerimizin de takdirleriyle bizleri Yönetim Kurulu Başkanlığına getirdiler. Türkiye’nin en genç Yönetim Kurulu Başkanı unvanını da bu vesileyle almış olduk. Ama bu görev verildikten sonra bu sorumluluğun bilinciyle hareket etmeye çalıştık. Öncelikle deprem bölgesinde Odasının hizmet birimlerini aktif hale getiren Oda biz olduk. Konteynerlerimizde üyelerimize hizmet vermeye başladık. Aynı şekilde Odalar Birliğimizin günlük 10 bin yemek kapasiteli çadırını otogar mevkiindeki konteyner kentimize kurduk. 1 sene boyunca da faaliyetini sürdürdü. Göreve geldikten sonra Meclis Başkanımız Abdulgani Bereket ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret ettik. Adıyaman’daki durumu anlatarak destek istedik. İlimizde yapılacak olan konutların yüklenici firmalarının ve taşeron firmalarının Adıyamanlı olması, Adıyaman’ın süper teşvik bölgesi ilan edilmesi, enerji yatırımlarının artırılması, konut sayılarının yeniden değerlendirilmesi gibi birkaç noktada çözüm önerisi sunduk. Bu çözüm önerimizi de başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımızla da paylaştık”

“Savunma sanayii yatırımında üretim merkezi olacağız”

Savunma Sanayii yatırımlarıyla ilgili bilgiler veren Torunoğlu; “Savunma Sanayii yatırımının ilimizde yapılması için çağrıda bulunduk. İlk etapta Savunma Sanayii yatırımını üyelerimize anlatmak için Odamızda bilgilendirme toplantısı yaptık. Yine bu yatırımızla alakalı TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan’ı ve üretim alanlarını ziyaret ettik. Odamızın Savunma Sanayii yatırımı ile ilgili çalışmaları meyvesini verdi. Geçen hafta sonuca ulaştık. Atılan imzalarla birlikte hayata geçen stratejik iş birliği anlaşmasıyla Adıyaman, savunma sanayinin önemli bir üretim merkezi haline gelecek. Talebimizle birlikte başlangıçta Adıyaman’a 500 milyon TL’lik yatırım yapılacak. Artık bir savunma sanayi şehri olma yolunda bir adım atmış olduk. Eğer bu yatırımlarla alakalı bir fikri, projesi olan varsa hep beraber Ankara’nın kapısını aşındırmaya hazırız. Toplam 14 milyon dolarlık bir yatırım olacak. Burada 200 tane Adıyamanlı personelimiz çalışacak. Bunun şartını bizzat ilettik”

“Adıyaman’ı Ipard kapsamına aldırdık”

Adıyaman’ın TKDK yani IPARD kapsamına alınması 15 yıllık bir sıkıntıydı. 15 yılda çok şey kaybettik. Çevre illerimiz IPARD kapsamına alınmıştı. Hatta hemşehrilerimiz gidip Şanlıurfa ve Malatya il sınırına yatırım yapmak zorunda kalıyorlardı. Sadece Adıyaman alınmadı Türkiye’nin tamamının alınmasına vesile olduk ama Adıyaman’a da bir ayrıcalık tanınmasını sağladık. IPARD çağrıları başladı. Lansman toplantısı da gerçekleştirdik. Deprem bölgesinden gelen projelere de pozitif ayrımcılık yapılacağı sözünü aldık. Bu süreçte çok sayıda da devlet büyüklerimizi de ağırladık. Bunlardan birisi Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan beydi. Malum sıkıntıları tekrar kendilerine ifade ettik.

“Avrupa birliği projemiz kabul edildi”

“Mesleki Eğitim ile Gençlerin İstihdamı” isimli Avrupa Birliği projemiz kabul edildi. 365 bin avronun tamamı hibe. 200 gencimizi sıfırdan alıp meslek sahibi yapıp çalışacağı yere kadar yerleştirebileceğimiz bir program. Şu an eğitimler ASGEM’de devam ediyor. Gastronomi-sunum, tekstil, güzellik ve saç bakım alanında kurslar verilmeye başlandı. Yönetim Kurulu üyemiz Bilal Delikanlı Genel Sekreterimiz Ahmet Çakır ile beraber bu projeyi yürütüyor. Emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.

“Üyelerimizi konteyner çarşılara yerleştirdik”

İşyerleri depremde hasar gören sigorta acentelerimizin faaliyetlerini sürdürmeleri amacıyla Sigorta Acenteleri İcra Kurulu, Sigortacılık Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve DASK tarafından gönderilen ofis konteynerleri üyelerimize verdik. Bunun finansmanını DASK sağladı. Yine üyelerimizin işyeri problemini kardeş belediyeler tarafından kurulan çarşılarla da çözmeye çalıştık. Yaklaşık 100’e yakın üyemizi hem Balıkesir, Şahinbey, Kayseri gibi çarşılara yerleştirdik. Hala orada faaliyetlerine devam ediyorlar.

“ATSO Akademi’yi kurduk”

Üyelerimize yönelik Oda içerisinde bir eğitim birimi kurduk. Buna da ‘ATSO Akademi’ adını verdik. Burada üyelerimizin hem finans yönetimi, insan ilişkileri, yöneticilik, liderlik hatta diksiyon eğitimine kadar eğitimler vermeye başladık. İnşallah bu birimimizi daha aktif şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Üyelerimizin kişisel gelişimleri alakalı da desteğimiz olacak.

“UNDP hibe desteği üyelerimize cansuyu oldu”

UNDP çok uzun soluklu bir program. Çabalarımız sonucu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında depremden etkilenen küçük işletmelerin desteklenmesi hibe desteği süreci başladı. Adıyaman’ımıza toplam bütçesi 50 milyon TL, alt limit 35.000, üst limit 300.000 TL olan hibe desteğinin verilmesini sağladık. Bu destekten 841 civarında depremzede işletmemiz faydalandı. UNDP Bölge Koordinatörümüz Hamit Doğan’ın bize çok ciddi desteği oldu. En başta 25 milyonluk bir sözleşme imzaladık. Daha sonra Hamit beyin desteğiyle hem ikili ilişkilerimizle bunu 50 milyon TL’ye çıkardık. Bunun içerisinde bizim üyelerimiz var, esnaf odaları üyeleri var, avukatlar, mali müşavirler var. Bu para Adıyamanlı esnafımıza can suyu olmuş, depremden sonra tekrar işlerini kurabilmeleri için verilen bir destektir”

“Sorunlarımızı bakanlarımıza aktardık”

Bu süreçte çok sayıda bakan ağırladık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, Ticaret Bakanımız, Maliye Bakanımız, Sanayi Bakanımızla toplantılar gerçekleştirerek çok büyük taleplerde bulunduk. Her yerde üyelerimizin sıkıntılarını ilgili bakanlıklara aktardık. Mehmet Şimşek bakanımızla ciddi bir program yaptık. Çok güzel sonuçlarda aldık. Aslında KOSGEB’in Adıyaman’a verdiği desteklerde o programın payı var. Yine Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla bir araya geldik. Adıyaman’da bir sanayi alanı problemimiz var. Kuyulu OSB devreye girerse OSB alanında belki bu sorun çözülecek ama orta ölçekli ve küçük sanayi sitesi problemimiz var. Küçük Sanayi Sitemiz ve Marangozlar Sitemiz çok sıkışık durumda. Bununla alakalı toplantımız vardı. Birkaç yeni sanayi alanı ilan edilen parsellerimiz Kayaönü Cumhurbaşkanlığımızdan geçti ama talep ettiğimiz bir iki yerimiz daha var. Çünkü hazine arazisi olması gerekiyor. Adıyaman’da da hazine arazisinde ciddi problem var. Bulduğumuz birkaç hazine arazisini Bakanımıza iletmiştik.

“Üyelerimizi KOSGEB desteğinden faydalandırdık”

KOSGEB Başkanımızı Adıyaman’da ağırladık. Bu kredi paketi bütçesi tutarı hariç tamamı bizim talep ettiğimiz şekilde yapılmıştı. Bizler bankaya gitmek istemediğimizi söyledik düzelttiler, biz ipotek veremeyeceğimizi söyledik ipotek almadılar ve bu işlerin çok uzun süreli olduğunu, bu sürecin uzadığını ve üyelerimizin sıkıntı yaşadığını söylemiştik ve çok hızlı ipoteksiz, kefilsiz, bankasız sadece internet ortamında form ve iban vererek kredi desteği başladı. 250 bin ile 750 bin TL arasındaydı. Üyelerimizi tek tek arayarak destek paketi hakkında bilgi verdik ve faydalanmalarını sağladık.

“Kuyulu OSB’nin zemin etüt çalışmalarına başlandı”

Kuyulu OSB 4 bin 300 dönümlük bir arazi üzerine kuruldu. Resmi yazıları bitti şu an zemin etüdü yapıldı ve sona erdi. Şu an imar planı düzenleniyor. İmar planı bittikten sonra altyapı ihalesine çıkılacak. Altyapı ihalesi yapılıp inşaat başladığı anda bizlerde Sayın Valimizin başkanlığında arsa tahsislerini önümüzdeki yıl başlamış olacağız. Sayın Valimiz çok ciddi emek veriyor bizlerde başındayız.

Kaynak : PHA