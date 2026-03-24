

Sun, Rusya ve Ukrayna'nın komşu ülkeler olduğuna dikkat çekerek, mevcut krizin tek çözüm yolunun siyasi diyalog olduğunu vurguladı.

"Müzakere Masası Barışın Başlangıç Noktasıdır"

Yılın başından itibaren Ukrayna meselesine dair yoğunlaşan diyalog trafiğini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Sun Lei, barışa giden yolun müzakerelerden geçtiğini ifade etti. Sun, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Müzakere masası barışın başlangıç noktasıdır. Görüşmeler kararlılıkla sürdürüldüğü takdirde sorunlara çözüm bulunacak ve barışa giden kapı mutlaka aralanacaktır. Çin, tüm tarafları barış görüşmelerine katılmaya ve krizin siyasi çözümü ile kalıcı barışın tesisi yönünde birlikte ilerlemeye davet ediyor."

"Tek Uygulanabilir Yol Ateşkes"

Rusya ile Ukrayna arasındaki coğrafi yakınlığa ve savaşın yıkıcı etkilerine değinen Sun, çatışmaların durdurulması çağrısını yineledi. Sun Lei, "Rusya ve Ukrayna komşu ülkelerdir; çatışma ve savaşta kazanan yoktur. Bir an önce ateşkes sağlanarak siyasi çözüm aranması tek uygulanabilir yol. Çin tarafsız ve adil tutumunu korumaya devam edecek, diyaloğu destekleme yönündeki kararlılığını sürdürecek" dedi.

ÇİN / TEKHA