Cumhuriyet Halk Partisi’nin Adıyaman’da danışma kurulu toplantıları sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, il örgütü ile birlikte Gerger İlçe Başkanlığı danışma kurulu toplantısını gerçekleştirdikten sonra yapımı devam eden Gerger deprem konutlarını yerinde inceledi. Adıyaman İl örgütü daha sonra Besni, Tut ve Sincik ilçe başkanlıklarının Danışma Kurulu Toplantılarını gerçekleştirdi. Başkan Doğan, istişare toplantılarına katkı sunan başkanlara, yöneticilere ve emektar partililere teşekkür etti.

Yaralarımızı birlikte saracağız

Artan ekonomik krizin etkilerinin 6 Şubat depremlerinin yıktığı Adıyaman’da daha derinden hissedildiğine işaret eden Başkan Doğan, “Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart seçimlerinden sonra emek mücadelesini alanlara taşıyarak sürdürüyor. Partimizi iktidara taşıyacak bu mücadeleye katkı sunmak, Adıyamanlı hemşerilerimizin yaralarını sarmak için biz de Adıyaman İl Örgütü olarak aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda tüm ilçelerimizde gerçekleştireceğimiz danışma kurulu toplantılarında istişare ile ortaya konan önerileri hayata geçiriyoruz” dedi.

Kaynak : PHA