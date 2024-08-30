Başkan Doğan, mesajında barışın ve sevginin önemine dikkat çekerek, büyük edebiyatçı Yaşar Kemal’in şu sözlerine yer verdi: "Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir, barıştır."

Başkan Doğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bizler, bu topraklarda daima sevgi tohumları ekeceğiz. Görüşü ve kimliği ne olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan hep beraber birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşamak için mücadelemizi sürdüreceğiz, barış türküleri söylemeye devam edeceğiz. Bu toprakların en büyük ihtiyacı barış ve kardeşliktir. 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun."

"Barışa adanmış bir gelecek"

Başkan Doğan, mesajının devamında barışın sadece çatışmaların son bulması değil, aynı zamanda toplumsal huzurun, adaletin ve insan haklarının tam anlamıyla sağlanması gerektiğine vurgu yaptı. "Barış, sadece savaşların sona ermesi değildir; barış, aynı zamanda adaletin, eşitliğin, özgürlüğün ve insan haklarının tam anlamıyla tesis edilmesidir. Bu ilkeyi rehber edinerek, Adıyaman’da ve ülkemizin dört bir yanında barışın ve kardeşliğin hâkim olduğu bir gelecek inşa etmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Doğan, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nün, dünyada barışın ve hoşgörünün yaygınlaşmasına vesile olmasını dileyerek, "Bu anlamlı gün, tüm dünyada barışın ve hoşgörünün egemen olduğu bir geleceğin kapılarını aralasın. Eylül ayı, her yıl bize barışın ve umudun önemini hatırlatıyor. Hep birlikte barış dolu bir dünya için mücadele edelim ve barış türküleri söylemeye devam edelim" ifadelerini kullandı.

Başkan Doğan, mesajını "Tüm insanlığa barış dolu yarınlar temenni ediyorum. 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun" sözleriyle sonlandırdı.



Kaynak : PHA