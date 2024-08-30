Alınan bilgiye göre Olay, merkeze bağlı Yazlık Köyünde meydana geldi. Köy yakınlarında bulunan Atatürk Baraj Göleti çevresinde oyun oynadığı esnada kayarak suya düşen Deniz Turan'ın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Yakınları tarafından sudan çıkarılan Deniz, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Deniz Turan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Deniz'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : PHA