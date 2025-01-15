Doğan, açıklanan sosyal desteklerin, halkın içinde bulunduğu çıkmazı çözmekten uzak olduğunu söyledi.

Engin Doğan, sosyal yardımlar kapsamında sunulan desteklerin gerçekçi olmadığını vurguladı: "5 bin liralık doğum yardımı, artan enflasyon ve yaşam maliyetleri göz önüne alındığında yalnızca sembolik bir değere sahiptir. Bugün bir bebeğin sadece bir aylık temel ihtiyaçları bu tutarı katbekat aşmış durumda. Bu tür yardımlar, halkın gerçek ihtiyaçlarına çözüm sunmaktan ziyade, günü kurtarmaya yönelik göstermelik adımlardır."

"Gençler borçlandırılarak desteklenemez"

Gençlere yönelik sunulan 150 bin liralık faizsiz kredi desteğini de eleştiren Doğan, şöyle konuştu: "Gençlerimiz işsizlikle, gelecek kaygısıyla mücadele ediyor. Evlenmek, aile kurmak bir lüks haline gelmiş durumda. Böyle bir ortamda, gençlere destek sunmak yerine onları yeni borç yüklerinin altına sokmak, sorunu çözmez; daha da derinleştirir. Gençlerimize borç değil, iş ve umut sunmamız gerekiyor."

"Sorumluluk, toplumun gerçek ihtiyaçlarına çözüm üretmek"

Doğan, hükümete çağrıda bulunarak, "Halkın en temel sorunlarına gerçekçi ve uzun vadeli çözümler üretmek zorundayız. Sosyal yardımları bir lütuf gibi sunmak yerine, herkesin insanca yaşayabileceği bir ekonomik düzen kurmalıyız. Bu bizim topluma karşı en temel sorumluluğumuzdur." dedi.



Kaynak : PHA