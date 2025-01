Denetim süreçlerine dikkat çeken Kurt, Türkiye ekonomisinin büyümesi ve krizlere karşı güvence oluşturulmasında Varlık Fonu’nun hayati bir rol üstlendiğini vurguladı.

Kamu kurumlarında denetim görevlerinin hukuka uygun şekilde yapıldığını belirten Kurt, Devlet Denetleme Kurulu’nun çalışmalarına teşekkür ederek “Denetim elemanları görevlerini yaparken hukuka, Anayasa'ya, kanunlara ve mevzuata uygun şekilde denetim görevlerini yaparlar; bütün kurumlarda böyledir. Öncelikle, denetim raporu ve yaptıkları çalışmalarından dolayı DDK denetçisi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yine, müfettiş arkadaşlarımız hangi kurumda görev yaparsa yapsın kamudaki her bir denetçi, kamunun edebini adabını alan her denetçi arkadaşımız bu tür denetimleri yapacak yetkinlik ve tecrübeye sahiptir, devlet adamlığına sahiptir.” dedi.

“Varlık Fonu Ekonomik Büyüme ve Finansal İstikrara Katkı Sunuyor”

2016 yılında kurulan Türkiye Varlık Fonu’nun, ekonomik büyüme ve finansal istikrara katkı sunduğunu ifade eden Kurt, fonun uluslararası arenada Türkiye’nin prestijini artırdığını ve stratejik sektörlere yatırımları desteklediğini söyledi. Dünya genelinde 70’i aşkın ülkede 150’den fazla varlık fonunun bulunduğunu belirten Kurt, Türkiye Varlık Fonu, Cumhuriyetimizin yatırım kolu olarak bu ihtiyaçtan doğduğunu ifade etti.

Milletvekili Kurt “Türkiye Varlık Fonu bilindiği üzere 2016 yılında kurulmuş, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşmasını desteklemek amacıyla faaliyet gösteren bir devlet yatırım fonudur. Türkiye'deki stratejik varlıkları ve şirketleri yöneterek ekonomik büyümeyi desteklemeyi, finansal istikrarı artırmayı ve sermaye piyasalarını derinleştirmeyi hedefler. Yine, devlet varlık fonları genel olarak birçok ülkede ekonomik büyümeyi destekleme, finansal istikrar sağlama, ulusal gelirin sürdürülebilirliği, uluslararası etkiyi arttırma, yurt dışındaki stratejik yatırımları artırarak ülkenin global arenada etkinliğini güçlendirmeye fayda sağladığı gibi, büyük projeler ve yatırımlarla istihdama da önemli katkılar sağlar. Yine, bu anlamda, ülkemizde de Türkiye Varlık Fonu bünyesinde çok sayıda büyük ve ekonomiye yön veren, teknolojiye yön veren şirketler var. Türkiye Varlık Fonu bu anlamda sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak için de yine kamuya ait varlıkları çok kıymetli bir tecrübeyle yönetmekte, dış kaynak temin etmekte, stratejik ve büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmektedir. Türkiye Varlık Fonu Türkiye ekonomisinin büyümesine, stratejik sektörlerin gelişmesine yaptığı katkılarla ekonomik dalgalanmalara ve krizlere karşı da bir güvence mekanizması oluşturmaktadır. Dünyada bu yönde birçok ülkenin varlık fonu vardır, dünya genelinde 70'i aşkın ülkede 150'yi aşkın varlık fonu var. Bunlar hisse senetleri, tahviller, gayrimenkuller, özel sermaye gibi farklı varlıklara yatırım yaparlar. Yenilenebilir enerji, teknoloji, sağlık gibi geleceği şekillendiren stratejik sektörlere de odaklanırlar. Örneğin, Norveç Hükûmet Emeklilik Fonu var, Singapur'da Temasek Holding var; yine, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Katar'da, çok sayıda ülkede varlık fonları vardır. Hatta ülkemizle kıyaslanmayacak Ruanda, Filistin, Moğolistan, Tanzanya gibi ülkemizin ekonomik büyüklüğünün çok daha altında olan ülkelerin de varlık fonu olduğunu söylemeliyiz. Dolayısıyla "Varlık Fonuna gerek yok, Varlık Fonu kapatılsın." demek doğru bir şey değildir. Türkiye Varlık Fonu Türkiye Cumhuriyeti'nin yatırım kolu olarak dizayn edilmiştir, ortaya çıkış nedeni de bu konudaki ihtiyaçtır.” diye konuştu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt konuşmasında, Türkiye’nin ilk yerli otomobili TOGG’un üretim sürecine değinerek, “Hatırlayın, bundan birkaç yıl önce otomobil üretilmesi gündeme geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımız "Bir babayiğit arıyorum." demişti ve bu yatırımı yapacak kapasitede bir girişim ortaya çıkmamıştı. Sonuçta birkaç firma bir araya getirilerek TOGG ortaya çıktı. Eğer o dönemde Varlık Fonu olsaydı bu işi Varlık Fonu yapardı. Esasen, Varlık Fonunun benzeri ilk kurum ülkemizde Sümerbank olarak düşünülebilir. O tarihlerde de ekonomiyi doğru ve ahenkli bir şekilde yönetmek için şu an Varlık Fonu benzeri devletin şirketleri Sümerbank çatısı altında birleştirilmiş, demir çelik üretilmesi için İngiltere'den finansman bulunup Kardemir kurulmuş, kâğıt ihtiyacı ortaya çıktığında SEKA kurulmuş. Türkiye Varlık Fonu da esas itibarıyla, bugün aynı görevi ifa etmektedir.” dedi.

Teknoloji ve Genç Girişimcilere Destek

Konuşmasında Türkiye Teknoloji Fonu’na da dikkat çeken Kurt, genç girişimcilere destek verilmesi gerektiğini belirtti: “ Varlık fonları ülkedeki sermaye piyasalarını derinleştirmek, likidite sağlamak için de kullanılmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye Teknoloji Fonuna değinmek istiyorum. TTF bir girişim sermayesi fonu ve bu fonların programından oluşmaktadır. Günümüzde teknolojinin önemi her sektörde açık bir şekilde görüldüğüne göre ben buradan sormak istiyorum: Hangi alanlarda teknolojilere yatırım yapılıyor? Melek yatırımcı olarak teknoloji alanındaki genç girişimcilere destek olunuyor mu? Bu konuda ülkemizdeki gençlerin önünün açılması, gençlere, girişimcilere destek olunması büyük bir önem taşıyor, Türkiye Varlık Fonu da bu görevi ifa edebilir.” dedi.

Bağımsız Denetim ve Madencilikte İş Güvenliği

Japonya’nın JCR örneğine atıfta bulunan Kurt, Türkiye’nin de ulusal bir derecelendirme kuruluşuna ihtiyaç duyduğunu belirtti. “4 büyükler var dünya genelinde ve maalesef ülkemizde de 4 büyükler ekonominin büyük kısmını kontrol ediyor. Bu kapsamda, Japonya'nın JCR örneğinde olduğu gibi ülkemizde de bir derecelendirme kuruluşu, millî bir kuruluş olması büyük önem arz ediyor. Madem Türkiye Varlık Fonu ülkemizde ekonomiye yön verecek o zaman bağımsız denetim raporu düzenleme noktasında da tıpkı Japonya örneğindeki JCR'de olduğu gibi, Amerika Birleşik Devletlerinde, Avrupa Birliğinde, Birleşik Krallıkta sertifikalı bir Türk derecelendirme kuruluşuna öncü olması önem arz edecektir. Bu aynı zamanda ülkemizdeki ekonomiye de büyük bir katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Koza Altın Madencilik bünyesindeki maden kazalarına değinerek güvenlik önlemleri hakkında bilgi istedi. Milletvekili, İliç’te yaşanan maden kazası gibi olayların tekrarlanmaması için alınan önlemleri sordu. Altın üretiminde çevre ve insan sağlığına duyarlı çalışmaların önemine dikkat çekildi.

Konuşmasının sonunda Kurt, ekonomik kalkınmaya yönelik yatırımların süreceğini ve denetim mekanizmalarının etkinleştirileceğini belirterek Komisyon üyelerine teşekkür etti.

