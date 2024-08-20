Bulut, bu yılın ilk yedi ayında 932 binden fazla kişinin işini kaybettiğini vurgulayarak, “İktidarın sunduğu pembe tablonun arkasında, vatandaşı işsizliğe sürükleyen bir karanlık yatıyor” dedi.

Bulut'un açıklamalarına göre, 2023'ün başından bu yana her gün 4.440 kişi işsiz kaldı ve toplamda 3 milyon 305 bin kişi işsizler arasına katıldı. İş bulma umudunu yitirenlerle birlikte gerçek işsiz sayısının ise 11 milyon 787 bine ulaştığı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi politikalarını eleştiren Bulut, bu politikaların sermayeyi korurken, yükü vatandaşın omuzlarına yüklediğini söyledi. “Kemerinde sıkmaktan delik kalmayan vatandaş, kötü yönetilen ekonominin bedelini işsiz kalarak ödüyor” diye ekledi.

CHP'li Bulut, rasyonel politikaların uygulanmaması halinde işsizlik rakamlarının daha da artacağı uyarısında bulundu ve “İstihdam dostu politikalar sadece vatandaşın kemer sıkmasına odaklanmamalı, büyüme ve kalkınmayı hedefleyen politikalar hayata geçirilmelidir” dedi. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın “istihdam dostu politikalar” söylemine karşı, “Eğer bu politikalar sonucu 1 milyon kişi işsiz kaldıysa, düşman politikaların sonucunu düşünmek bile istemiyoruz” diye eleştirdi.

Kaynak : PHA