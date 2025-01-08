Aile Yılı ve Pırlanta İndirimi

2025 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edilmesini eleştiren Başarır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Zen Pırlanta firmasıyla personel indirimi konusunda anlaşma sağladığını belirtti. Başarır, “Sayın Cumhurbaşkanı 2025 yılını ‘Aile Yılı’ ilan etti, gerçekten de sözünde duruyor, aileler için çabalar harcıyor. Bunun ilk meyvesini Adalet ve Kalkınma Partisi aldı; çok önemli bir sözleşme yaptı. Gerçekten emekliler, işçiler, gençler, kadınlar için milyonları etkileyecek bir sözleşme yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Zen Pırlanta’yla yüzde 10 personel indirimi için anlaştı. Yaparsa AKP yapar, gerçekten takdire şayan, süper bir haber bu! Tebrik ediyorum onları çünkü bu ülkenin milyonlarının emekçinin, çiftçinin derdi pırlanta” dedi.

Başarır’dan Erdoğan’a Tepki: “Aile Kavramı Başka”

Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aile kavramını eleştirerek, “Cumhurbaşkanı 2025 yılını ‘Aile Yılı’ ilan ederken hem endişelendim hem de merak ettim gerçekten. Kim bu aileler? Emekli Ahmet amca mı, memur Mustafa kardeşim mi, çiftçi Hasan amca mı, merak ettim kim?” şeklinde konuştu. Başarır, Erdoğan’ın düşündüğü ailelerin farklı olduğunu belirterek, “Demirören ailesi, Limak ailesi, Cengiz ailesi” gibi isimlerin bu kavrama dahil olduğunu savundu.

Emekli Maaşına Yüksek Eleştiri

Başarır, 2025 yılına ait emekli maaşlarının düşük olduğunu belirterek, emeklilerin zorluklarını vurguladı. “14 bin 469 lira verilen emeklinin daha yeni yılın ilk ayında cebinden ekmeğinden bir kısmını aldınız. Her gün 4 ekmek yese bir emekli, maaşının yüzde 11’ini kuru ekmeğe verecek” dedi.

Başarır, bir zarftan çıkardığı emekli maaş tutarı olan 14 bin 469 lirayı göstererek, “Bu parayla bir aile nasıl geçinebilir, lütfen konuşalım” ifadelerini kullandı. “Ankara’da yaşıyorsa, bu para kiraya gitti zaten. Hadi evi var emeklinin, ekmek mi alsın, elektrik mi, doğal gaz mı, apartman aidatı mı versin, pazara mı gitsin? Ne yapsın?” diye sordu.

Paranın Değeri ve Vicdan Meselesi

Başarır, ekonominin gidişatına dair ciddi eleştirilerde bulundu. “Bu parayla çok önemli işler yapıyorduk. Şimdi bizim paramızı bu hale getirdiler. Zarfa sığan bir para bir aylık kirayı karşılamıyor. Lütfen bunu bu Meclis konuşsun” dedi. Başarır, emekli maaşlarının en düşük seviyede belirlenmesinin vicdansızlık olduğunu vurguladı ve bu durumu Meclis’te tekrar gündeme getirmeleri gerektiğini ifade etti.

Kaynak : PHA