"Depremin Ardından Önemli Bir Uyarı Var"

Erzurum’un Pasinler ilçesinde bugün saat 04:30’da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremde can kaybı, yaralanma veya hasar yaşanmadı. Ancak, Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu depremin bölgedeki büyük deprem riskine işaret ettiğini söyledi.

"Doğu Anadolu Sıkışıyor"

Görür, depremin sığ bir şekilde kaydedildiğini ve Karayazı Fay Zonu’nda meydana geldiğini belirtti. Görür, "Doğu Anadolu sıkışıyor" diyerek, bölgede devam eden sismik hareketliliğe dikkat çekti. Ayrıca, 6 Şubat'ta meydana gelen büyük depremlerin bu yeni sarsıntılara etkisinin olabileceğini vurguladı.

"Bölgedeki Gerilim Artıyor"

Prof. Dr. Görür, Pasinler’deki 4,5 büyüklüğündeki depremin, büyük bir fay hattı üzerindeki gerilimin arttığını gösterdiğini ifade etti. Bu tür küçük depremlerin, daha büyük sarsıntılara yol açabilecek bir tehlikenin habercisi olabileceğini belirten Görür, bölgedeki deprem riskinin hala yüksek olduğunu vurguladı.

"Bölge Halkı ve Yetkililer İçin Uyarı"

Prof. Dr. Görür’ün açıklamaları, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki deprem riski konusunda yeni bir endişe yaratmış durumda. Karayazı Fay Zonu gibi aktif fay hatlarında meydana gelen bu tür sarsıntılar, daha büyük felaketlerin habercisi olabilir. Görür, 6 Şubat depremlerinin etkisinin devam ettiğini ve bölgedeki gerilimin hala çözülmediğini belirterek, bu durumun dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak : PHA