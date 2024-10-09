Bağcıoğlu, Türkiye’nin savunma kapasitesini artırarak gelecekte karşılaşabileceği tehditlere daha hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin sınır güvenliğinden siber savunmaya, kara-hava kuvvetlerinden elektronik harp yeteneklerine kadar geniş bir alanda stratejik adımlar atması gerektiğini söyledi. Ayrıca, modern savaş stratejilerinin gözden geçirilmesinin, ülkenin savunma gücünü pekiştirmek için hayati önem taşıdığını belirtti.

Modern Savunma Stratejilerine Dikkat Çekti

Bağcıoğlu, İsrail-Hamas çatışmasından çıkarılacak dersleri 22 başlıkta sıraladı. Özellikle sızma ve izinsiz geçişleri engelleyecek güvenlik tedbirlerinin artırılması, insansız hava araçlarının kullanımı, elektronik harp yeteneklerinin geliştirilmesi ve sınır güvenliğine yönelik önlemlerin hayati olduğuna vurgu yaptı.

Bağcıoğlu, Türkiye'nin savunma sanayiinin de harekat sırasında dinamik AR-GE çalışmalarıyla desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, istihbarat teşkilatlarının koordineli çalışması, askeri personelin moral ve motivasyonunun korunması gibi unsurların Türkiye’nin gelecekteki askeri başarılarında kritik olacağını belirtti.

"Askeri Sağlık Sistemi Yeniden Tesis Edilmeli"

Bağcıoğlu’nun dikkat çektiği bir diğer önemli nokta ise askeri sağlık sisteminin yeniden yapılandırılması oldu. Harekatlarda personelin sağlık ihtiyaçlarının hızla karşılanmasının önemine vurgu yapan Bağcıoğlu, Türkiye’nin askeri ve sivil kritik tesislerini koruma altına alacak kuvvet koruma sistemlerinin de geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamasında Türkiye’nin savunma stratejilerine dair kapsamlı bir değerlendirme sunan Bağcıoğlu, İsrail-Hamas çatışmalarının Türkiye için stratejik bir fırsat olduğunu ve bu çatışmaların ışığında Türkiye’nin güvenlik altyapısında gerekli iyileştirmeleri yapması gerektiğini belirtti.

Kaynak : PHA