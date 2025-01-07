Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, parti yöneticileri ve partililerle birlikte bir basın açıklaması düzenleyerek toplantının tek taraflı düzenlenmesini ve CHP’li belediye başkanlarının dışlanmasını eleştirdi.

CHP İl Başkanı Engin Doğan, Adıyaman’ın temel sorunlarının görüşüldüğü bir toplantıda tüm paydaşların yer alması gerektiğini belirterek eleştirilerini sıraladı.

“Cumhur İttifakı Üyeleri Dışında Kimse Yoktu”

CHP İl Başkanı Engin Doğan, basın açıklamasına toplantıya katılan isimlere dikkat çekerek başladı:

“Değerli hemşehrilerim, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Memleketimizde geçtiğimiz günlerde bir toplantı yapıldı. Devlet Su İşleri yatırımları toplantısı... Bu toplantı kimin ev sahipliğinde yapıldı? Sayın Valimizin ev sahipliğinde. Peki, toplantıya kimler katıldı? AK Parti ve MHP’nin il başkanları, AK Parti’li belediye başkanları, AK Parti’nin merkez ilçe başkanı… Yani anlayacağınız üzere Cumhur İttifakı’nın tüm bileşenleri oradaydı. Ancak başka siyasi partilerden kimse davet edilmedi.”

“Toplantının Plansız Olduğu Söylendi”

Toplantının düzenleniş biçimine dair gazetecilerin sorularını hatırlatan Doğan, şu ifadeleri kullandı:

“Değerli hemşehrilerim, gazeteciler bu toplantıya neden diğer siyasi partiler ve belediye başkanlarının çağrılmadığını sordular. Sayın Valimiz ise bu toplantının spontane geliştiğini, yani plansız bir şekilde, aniden düzenlendiğini söyledi. Ancak daha sonra ne öğrendik? Bu toplantının bir gün öncesinde yapılacağı saatine kadar mesajla bildirilmiş.”

“Cumhuriyet Halk Partili Başkanlar Gayri Resmi Görevli Mi?”

Doğan, açıklamasında toplantıya CHP’li belediye başkanlarının çağrılmamasını eleştirerek şunları söyledi:

“Sayın Valimiz, milletvekillerimiz için ‘Sadece siyasi değil, aynı zamanda resmi görevlilerdir’ dedi. Peki, ben buradan soruyorum: Adıyaman Belediye Başkanı olan Cumhuriyet Halk Partili başkanımız gayri resmi görevli midir? Gölbaşı gibi büyük ilçelerimizin CHP’li belediye başkanları resmi görevli değil midir? Beldelerimizde görev yapan Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları bu memleketin resmi yetkilisi değil midir? Allah aşkına, o toplantıda bir sandalye verip Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsilen gelen bir yetkilinin fikirlerini dinlemek bu kadar mı zordu? Üstelik konu Adıyaman’ın su sorunuysa, bu meselede hepimizin fikir ve çözüm önerileri önemli değil midir?”

“20 Yılda Yüzde 33 Sulama Yapılmış”

Doğan, toplantıda konuşulan konuları ve eleştirilerini rakamlarla destekledi:

“Değerli hemşehrilerim, bu toplantıda neyi konuştular bilmiyorum. Ancak bildiğim şu: 20 yıldır sulanması gereken yüzlerce dönüm arazinin yalnızca üçte biri sulanabilmiş. Çetintepe Barajı’nı bitirememişsiniz. Gömükan Barajı’nı tamamlayamamışsınız. Koçali Barajı hâlâ bekliyor. Bu hızla ve bu programsızlıkla giderseniz, 40 yılda ancak bu barajları tamamlayabilirsiniz. Şimdi ben buradan soruyorum: Siz bu toplantıda neyi konuştunuz? Yapamadıklarınızı mı birbirinize anlattınız?”

“Atatürk Barajı’nın Dibindeki Çiftçiye Su Götürülemedi”

Doğan, açıklamasını Adıyaman’ın tarım alanındaki sorunlarına dikkat çekerek sürdürdü:

“Değerli hemşehrilerim, Atatürk Barajı’ndan Mardin ovalarına kadar 221 kilometrelik kanal yapıp suyu götürdünüz. Ancak barajın hemen dibindeki Adıyaman çiftçisine bu suyu ulaştıramadınız. Çiftçilerimizin can çekiştiğini görmezden geliyorsunuz. Bu toplantıda bu meseleyi de konuşmadığınız çok açık.”

“Sorunların Takipçisi Olacağız”

CHP İl Başkanı Doğan, Adıyaman’daki su sorunlarının çözümü için mücadeleye devam edeceklerini belirterek şu mesajı verdi:

“Değerli hemşehrilerim, biz bu sorunun farkındayız. Çiftçilerimizin yaşadığı zorlukların farkındayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak il, ilçe yöneticilerimiz ve belediye başkanlarımızla birlikte bu sorunların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Sorunları çözmek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Adıyaman’ın hiçbir sorununu gündemimizden düşürmeyeceğiz.”

“Her Paydaşın Katılımı Şart”

Doğan, açıklamasını tüm paydaşların bir araya gelmesinin gerekliliğine vurgu yaparak tamamladı:

“Değerli hemşehrilerim, memleketimizin geleceği için tüm siyasi partilerin, belediye başkanlarının ve kurumların birlikte çalışması gerekiyor. Bizler bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Adıyaman’ın hak ettiği hizmetleri alması ve sorunların çözülmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.”

Kaynak : PHA